Édouard Julien parmi les joueurs à surveiller

Quel scénario! Édouard Julien et les Twins du Minnesota ont rendez-vous avec les Blue Jays de Toronto, cette semaine, au premier tour des éliminatoires du baseball majeur. Plusieurs joueurs seront à surveiller durant cette courte série 2 de 3, à commencer par la recrue québécoise.

Édouard Julien

Après avoir étonné tout le monde sauf lui-même à sa première campagne dans le baseball majeur, le Québécois Édouard Julien, 24 ans, a l’occasion de transporter ses succès jusqu’au mois d’octobre. Julien représente un élément important dans la formation des Twins puisqu’il est régulièrement inséré au premier rang des frappeurs. Ce sera sans doute le cas durant la série face aux Blue Jays, puisque la formation torontoise compte sur de nombreux partants droitiers, avec Kevin Gausman, Chris Bassitt et Jose Berrios.

Discipliné au bâton, Julien atteint régulièrement les sentiers, mais il peut aussi frapper la balle avec puissance, lui qui a réussi 16 doubles et 16 circuits lors de ses 109 premiers matchs dans le baseball majeur. Le gérant Rocco Baldelli utilise moins fréquemment Julien face à des artilleurs gauchers.

Vladimir Guerrero fils

Dans l’uniforme des Blue Jays, Vladimir Guerrero fils est probablement le joueur le plus excitant à observer lorsqu’il se présente au bâton. Sa puissance ne fait aucun doute. Son total de 26 circuits durant la récente saison régulière a laissé certains partisans sur leur appétit. C’est quand même Guerrero fils qui, pour une troisième année consécutive, a dominé les Jays dans la colonne des longues balles. Un total de 106 circuits et 302 points produits en trois saisons! Là où c’est plus inquiétant pour «Junior», c’est qu’il a été limité à une moyenne au bâton de ,188 au Target Field, domicile des Twins, depuis le début de sa carrière.

Pablo Lopez

Les Twins ont décidé de faire confiance au droitier Pablo Lopez pour le premier match de la série face aux Blue Jays. Le lanceur vénézuélien a impressionné cette saison, réalisant un total de 234 retraits au bâton tout en allouant que 48 buts sur balles.

Kevin Gausman

C’est l’as de la rotation des Blue Jays! Kevin Gausman aura ainsi son mot à dire face aux Twins. Dans son cas, il a terminé au deuxième rang du baseball majeur cette saison avec 237 retraits au bâton. Seul Spencer Strider, des Braves d’Atlanta, a mieux fait. En deux départs contre les Twins en 2023, Gausman a toutefois accordé sept points en 10 manches, offrant au passage neuf buts sur balles.

Royce Lewis

En plus du Québécois Édouard Julien, les Twins misent sur une autre excellente recrue. Se remettant d’une blessure à une cuisse, Royce Lewis pourrait toutefois être limité au rôle de frappeur de choix plutôt que d’évoluer au troisième coussin. C’est d’abord avec son bâton que Lewis peut faire à l’adversaire. Devenu spécialiste du grand chelem, il a d’ailleurs connu un excellent mois de septembre avec six circuits et 23 points produits en 18 matchs avant de se blesser, il y a deux semaines.

Bo Bichette

Il n’y a pas que Vladimir Guerrero fils. Parmi les autres frappeurs des Blue Jays, Bo Bichette se distingue en affichant une excellente moyenne au bâton de ,306. Il a notamment frappé 53 coups sûrs pour plus d’un but, dont 20 circuits, en 135 matchs.

Jordan Romano

Les releveurs occupent un rôle primordial, spécialement durant les éliminatoires. Les deux équipes sont bien nanties. Les gérants devront les utiliser avec intelligence, que ce soit les droitiers ou les gauchers, dans cette grande partie d’échecs. À voir comment John Schneider emploiera le Canadien Jordan Romano chez les Jays, lui qui possède aussi d’autres options pour clore les matchs, dont Jordan Hicks.

Une carte cachée?

S’il faut nommer un joueur qui pourrait être une carte cachée dans cette série, Willi Castro, des Twins, pourrait être un bon candidat. Selon le déroulement des matchs, il risque à tout moment de réaliser un but volé important. Polyvalent en défensive, Castro a commis 33 larcins en 38 tentatives en saison régulière.

