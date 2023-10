EN VIDÉO | Une rare et gigantesque marée filmée en Chine

Une rare marée a été observée dimanche sur la rivière Qiantang, un cours d’eau majeur situé dans la province du Zhejiang, dans l’est de la Chine. L’événement filmé est à couper le souffle.

La rivière Qiantang traverse la province du Zhejiang sur plus de 500 kilomètres, et traverse la capitale provinciale Hangzhou avant de se jeter dans la mer de Chine orientale via la baie de Hangzhou, au sud de Shanghai.

La rivière est connue pour avoir la plus longue vague déferlante au monde, appelé localement la Silver Dragon. Les marées atteignent généralement leur apogée entre le 15e et le 18e jour du huitième mois lunaire.

La marée est très rare, car elle ne dure généralement qu'une douzaine de minutes, rapporte Reuters.

«La marée en forme d'écailles de poisson est un très beau type de mascaret, qui a été découvert et nommé en 2021 par l'Institut de recherche sur le mascaret de la rivière Qiantang. Il s'agit d'une marée à une seule ligne qui déferle en forme d'écailles de poisson, ce qui est tout à fait spectaculaire et magnifique», a expliqué Zhou Feiwu, secrétaire général de l'Institut de recherche sur le mascaret de la rivière Qiantang.

Une marée croisée est créée lorsque deux marées se rencontrent et forment divers motifs tels qu'une croix, un V ou un T.

La marée croisée apparaît souvent dans la section Jianshan de la rivière Qiantang, dans la ville de Haining, dans le Zhejiang.

«Lorsqu'une marée croisée avance, elle présente divers changements dans sa forme en raison de l'angle auquel les deux marées se rencontrent et des différentes forces de la marée. Nous avons trouvé une marée croisée en forme de double V plus tôt cette année, ce qui est très particulier», ajoute le chercheur.

En plus de la marée en forme d'écailles de poisson et la marée croisée, la marée de collision - qui se forme lorsque deux marées entrent en collision frontale - est une autre scène qu’il est possible de constater à cet endroit.