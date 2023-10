Fanfreluche, la «Barbie» de toute une génération

Fanfreluche a fait rêver des centaines de milliers de jeunes pendant 15 ans, mais peu connaissent celle qui se cachait sous ses traits.

Kim Yaroshevskaya a fêté ses 100 ans dimanche dernier. François Legault a eu la bonne intelligence de souligner l’anniversaire par un message chaleureux sur X. Le premier ministre a l’âge de ceux qui, à l’époque, suivaient Fanfreluche et regardaient les péripéties rocambolesques des personnages de La boîte à surprise dont elle faisait partie. Il fallut des années avant que Barbie, née en 1959, finisse par détrôner Fanfreluche dans le cœur des téléspectateurs québécois.

J’ai écrit, sans qu’on le sache en haut lieu, une saison complète de textes pour Bim (Louis de Santis) et Sol (Marc Favreau). Je remplaçais incognito mon frère jumeau qui avait créé ces deux personnages de clown et passait un an en Europe. Puis, j’ai eu la chance que Fernand Doré, directeur des émissions jeunesse de Radio-Canada, me choisisse comme auteur principal de La boîte à surprise. Malheureusement, la saison 1958-1959 prit fin abruptement à cause de la célèbre grève des réalisateurs.

Photo tirée de IMDB

FANFRELUCHE PREND DU GALON

Denise Marsan, la femme du poète Roland Giguère, avait établi le concept de La boîte à surprise. Mon seul mérite fut de rallonger les numéros de Fanfreluche, de créer d’autres personnages, de prolonger l’émission à une heure et d’en sortir Guy Sanche. J’étoffai avec lui son personnage de Bobino et de ses interlocuteurs invisibles pour faire de Bobino une émission à part entière. Pendant ce temps, la jeune Kim Yaroshevskaya paniquait devant l’importance que prenait son personnage.

Malgré la notoriété monstre de Fanfreluche et ses multiples succès sur scène, malgré plus d’une quinzaine de films et plus de vingt séries de télévision, Kim Yaroshevskaya ne devint jamais une vedette populaire.

Un jour, je l’ai rencontrée à la poissonnerie du IGA de l’Île-des-sœurs, où elle habitait. J’ai demandé aux poissonniers de service s’ils savaient qui elle était. Les deux hommes, qui avaient l’âge d’avoir vu Fanfreluche à la télé, haussèrent les épaules. Ils n’avaient pas la moindre idée de son identité. Quand je leur dis qu’elle était la comédienne qui avait personnifié Fanfreluche, ils se confondirent en excuses. Bien sûr, ils savaient qui était Fanfreluche !

UNE VEDETTE BIEN MODESTE

En sortant du magasin, Kim me dit gentiment que je l’avais fait rougir en l’identifiant ainsi auprès de poissonniers avec qui elle faisait affaire régulièrement. «Mais je suis tellement heureuse qu’ils se souviennent de Fanfreluche, ajouta-t-elle.» J’ai fait jouer Kim dans plusieurs séries que j’ai écrites dont Le Grand Duc, Peau de banane, D’amour et d’amitié et Ent’Cadieux, mais aucun des personnages qu’elle a joués n’a fait de l’ombre à la poupée Fanfreluche.

Femme trempée comme l’acier sous des dehors de fragilité, Kim Yaroshevskaya n’a jamais oublié le souvenir tragique de son père qui croupit durant des années dans les camps de concentration de Staline. Quant à sa mère, elle mourra de peine. C’est donc chez sa grand-mère que Kim meubla sa mémoire des contes et des histoires qui nourrirent la poupée Fanfreluche durant tant d’années, faisant ainsi les beaux jours de toute une génération.

Kim vient d’avoir cent ans, mais ce n’est pas un siècle, mais tout un millénaire de souvenirs et d’histoires dont elle semble être la dépositaire.