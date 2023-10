Guy Laliberté injecte 1,4 M$ dans l’incubateur Zú

Le milliardaire québécois derrière le Cirque du Soleil, Guy Laliberté, a annoncé lundi matin un don de 1,4 M$ par l’entremise de sa fondation à l’incubateur techno Zú.

« Cette annonce marque un tournant significatif dans la relation entre Zú et Guy Laliberté. D’un rêve qu’il a eu en 2017, Zú est maintenant une organisation solide et reconnue comme un des plus importants incubateurs technologiques au Québec », a indiqué Dimitri Gourdin, directeur général de Zú, par communiqué.

L’argent reçu permettra la création de deux nouvelles bourses.

Une bourse de 15 000 $ ira à une jeune entreprise d’impact social, éthique et environnemental.

Bourse féminine

L’incubateur Zú remettra aussi une bourse à une jeune entreprise en démarrage de propriété féminine puisque les femmes ne sont encore qu’à peine 15 % à 20 % à être à la tête d’une telle société dans l’industrie.

Lancé en 2017 par Guy Laliberté, l’incubateur Zú a aidé plus de 90 entreprises et obtenu la confiance de nombreux partenaires et bailleurs de fonds.

L’an dernier, Le Journal rapportait que Guy Laliberté s’apprêtait à lancer un nouveau projet éclaté en publiant des vidéos de lui déguisé en grenouille.

Guy Laliberté a cédé le Cirque du Soleil qu’il a cofondé pour un montant de 1,5 milliard $ en 2015.

En 2020, la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui était alors actionnaire du Cirque, lui avait versé 75 millions $ US pour acheter son dernier bloc d’actions.