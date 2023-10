Indéfendable: la prison à vie pour l’enquêteur Maxime Dubois?

Le procès de l'enquêteur Maxime Dubois (Mathieu Baron) se conclut lundi dans la quotidienne Indéfendable. Sera-t-il condamné à la prison à vie ou le jury l’innocentera-t-il ?

C’est son amoureuse, Marie-Anne (Anne-Élisabeth Bossé), et son meilleur ami, Léo (Sébastien Delorme), qui se dépatouillent pour le sortir de ce bourbier.

Les deux avocats criminalistes rament depuis le début du procès devant le juge Lamy (Jacques L’Heureux). Ils ont devant eux la coriace procureure de la Couronne Sandra Biron (Marie-Laurence Lévesque), qui est flanquée de l’enquêteuse Marcoux (Julie Deslauriers).

Heureusement pour Marie-Anne et Léo, ils ont pu compter à la fin du procès sur le témoignage clé de la témoin Virginie Bernier (Laurianne S. Thibodeau), qui se trouvait au café du Marché du Centre, où a eu lieu la fusillade pour laquelle Maxime est accusé d’avoir tué un client innocent, Nico Gendron (Anthony Parent-Castanha), le fils du policier Jean-Pierre Gendron (Guy Jodoin) et de sa femme Lucie (Lynda Johnson).

Virginie a dit qu’elle n’a pas entendu Nico dire : « Ne tirez pas ! Ne tirez pas ! », contrairement à ce qu’affirmait la Couronne avec l’appui de la petite amie de la victime, Andréa (Virginie Morin-Laporte).

Maxime, rappelons-le, a évité un carnage en abattant le faux policier qui se trouvait devant lui et, s’il a tiré sur Nico, c’était pour « neutraliser la menace » parce qu'il le soupçonnait d'être armé – il ne voyait pas ses mains –, alors que le faux policier le mettait en joue et que Nico semblait utiliser Andréa comme bouclier.

Maxime a témoigné qu’il ne voulait pas tuer Nico, mais plutôt l’empêcher de nuire, une décision qu’il a dû prendre en quelques secondes. Reste que l’empathie qu’il a démontrée pourrait lui nuire auprès du jury, Maxime ayant reconnu avoir commis une erreur.

Pas facile d’être juré

Dans cette cause, on a pu approfondir le travail difficile des jurés, qui ont le sort de l’accusé entre leurs mains. On a plongé dans leurs délibérations derrière des portes closes et compris qu’il y a toutes sortes de personnalités autour de la table. Que dire de la jurée Marie-Soleil (Anne Valérie Bouchard), très à pic et qui est particulièrement vindicative envers la police en général. Heureusement, la nouvelle présidente du jury, Nathalie (Brigitte Tremblay), et le juré Mario (René Rousseau) lui tiennent tête. Ils doivent parvenir à s’entendre unanimement, mais la tension monte.

Attente insoutenable d’un verdict

À la toute fin de l’épisode de jeudi dernier, lors d’un simple vote à main levée, on a pu voir que trois des onze jurés souhaitaient acquitter Maxime. On connaîtra son sort dans l’épisode de lundi, mais l’impasse demeure au tout début de la demi-heure, les jurés restant braqués sur leur position et certains étant à bout de nerfs.

Au Cabinet Lapointe, MacDonald & Desjardins, l’attente du verdict est tout aussi insoutenable, mais on se change les idées en statuant sur le sort de Me Legrand (Martin-David Peters). Notre ressuscité pourra-t-il réintégrer son ancien bureau ?

Retour d'Hubert Proulx

Par ailleurs, cette semaine, on assiste au retour du comédien Hubert Proulx, qui a marqué les esprits en campant Pierre Poirier dans la première saison. C'est que le procès du Dr Charbonneau (Christian Bégin), qui le manipulait et lui jouait dans la tête, se prépare. Proulx a été nommé aux Gémeaux pour son jeu dans la première saison. Son personnage va mieux, mais demeure fragile.

Produite par Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu, la quotidienne Indéfendable est diffusée du lundi au jeudi, à 19 h, à TVA.