Je suis une vieille naine africaine

La théorie du genre vous donne le tournis ?

Vous vous sentez dépassé, et vous ne savez pas si vous devez dire « Madame » ou « Monsieur » lorsque vous abordez des inconnu(e)s ?

Pas de problème, Radio-Canada va vous aider !

Ça varie !

Dans un balado, Radio-Canada a récemment invité trois membres de la communauté LGBTQ (ajoutez les chiffres et les lettres que vous voulez, plus y a de monde, plus on s’amuse) afin d’aider les Canadiens à mieux maîtriser l’art de l’étiquette à l’ère de la non-binarité.

Voici un extrait :

« Invité(e) 1 : Une bonne question à poser, c’est : “Comment veux-tu que je m’adresse à toi ?” La personne peut te dire : “Moi, je m’appelle Gabrielle, mais tu peux m’appeler Gab”. Ou “Moi, je m’appelle Alex et j’utilise le pronom iel avec les accords masculins”... La personne va te dire comment elle veut que tu l’abordes.

Animateur : Mais si tu te trompes ?

Invité(e) 2 : Même pour moi, qui suis trans, je peux me tromper quand j’aborde une personne non binaire, ça peut m’arriver !

Invité(e) 3 : On a une amie, euh, un ami gender fluid, et cette personne-là aime ça qu’on varie. Des fois c’est il, des fois c’est elle. C’est en alternance. Mais je me sens toujours coupable quand je lui dis “T’es belle”, je me dis “Ah, faut que j’aille vers le masculin !”

Invité(e) 2 : Oui, faut courir de l’autre bord ! »

Questions Quiz

Vous avez bien lu.

Certains individus non binaires changent de genre « en alternance ». Des fois, ce sont des gars, des fois, ce sont des filles.

Ça dépend comment ils se sentent « en dedans ».

Question quiz numéro un : ils changent à quel rythme ? Une fois par jour ? Gars les lundis, les mercredis et les vendredis, et fille les mardis et les jeudis ? Avec un week-end full non binaire?

Deux : peuvent-ils changer de genre plusieurs fois par jour ?

Trois : est-ce que ça leur arrive de changer de genre au beau milieu d’une conversation ? Si oui, envoient-ils un signal avec leur nez ou avec leurs yeux pour nous dire qu’il faut passer à l’autre genre ?

Quatre : mettons qu’un athlète « fluide » s’inscrive dans une compétition de poids et haltères pour hommes, parce qu’il se sent « homme » au moment de l’inscription. Mais le jour de la compétition, ta-dam, il se sent soudainement « femme ». Il fait quoi ?

Cinq : on fait quoi avec les prisonniers « fluides » ? Devrait-on mettre des autobus à leur disposition pour les changer de pénitencier chaque fois qu’ils changent de genre ? Faudrait-il construire des prisons mixtes ?

De purs esprits

Vous ne le savez peut-être pas, mais j’ai changé trois fois de genre et deux fois de race pendant l’écriture de cette chronique.

Au moment où vous lisez ces lignes, je suis une vieille naine africaine.

Ou un jeune scandinave non binaire, allez savoir.

Car si on peut changer de genre selon son « ressenti », je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas aussi changer d’âge, de race et d’ethnie.

Finalement, on peut être n’importe quoi n’importe quand. Il n’y a plus de limites.

C’est cool, non ?