«La petite vie»: Moman fait une apparition éclair pour «boucler la boucle»

Claude Meunier aurait souhaité que Radio-Canada diffuse les six nouveaux épisodes de La petite vie à la télé au lieu de d'abord les déposer sur la plateforme payante Tou.tv Extra –, mais ce qui a retenu davantage l’attention lors du visionnement des deux premiers épisodes, lundi, c’est l’apparition éclair de Serge Thériault dans son rôle de Moman dans la toute dernière scène du sixième épisode.

Serge Thériault ne devait pas reprendre du service, mais il a finalement accepté de revêtir l’une des jaquettes de Moman et de se coiffer d’un de ses fameux bonnets, comme il l’a fait dans les 59 épisodes de la comédie à succès diffusés de 1993 à 1998.

PHOTO D'ERIC MYRE FOURNIE PAR RADIO-CANADA

La scène en question a été captée sans public – contrairement au reste de la série et aux nouveaux épisodes – et avec une équipe réduite sur le plateau. La conclusion a d’ailleurs été montrée aux médias réunis à la Maison de la culture de l’arrondissement de Verdun. On parle d’une apparition éclair, mais qui fait chaud au cœur et qui réjouira assurément les adeptes de La petite vie.

«Il était content d’être là, mais il était énervé, évidemment. Il a vécu la même chose que nous autres», a raconté Claude Meunier en table ronde, disant que la magie était toujours au rendez-vous et que le retour de Serge Thériault, aussi inattendu que surprenant, permettait de «boucler la boucle».

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«J’avais toujours peur qu’il ne puisse pas venir parce que Serge, des fois, son état fait qu’il descend. Mais là il était dans une bonne période.»

On sait que Serge Thériault, comme on l’a vu dans un touchant documentaire, a eu des problèmes de santé mentale et de dépression qui l’ont isolé de ses amis et de ses camarades de jeu.

«On riait, on avait du fun. Pour nous, c’était en entendu que cette scène-là, c’était short and sweet», a ajouté Claude Meunier, qui a eu beaucoup de plaisir à vieillir ses personnages.

Ils n’ont pas changé!

Dans les nouveaux épisodes, on retrouve nos personnages préférés, les mêmes décors et même le générique est demeuré intact. Et c’est toujours aussi drôle, comme on a pu le constater lors du visionnement en présence de 100 admirateurs chanceux. Moman est omniprésente malgré son absence jusqu'à la toute dernière scène.

PHOTO D'ERIC MYRE FOURNIE PAR RADIO-CANADA

Ti-Mé (Claude Meunier) prend toujours soin de ses vidanges, mais en l’absence de Moman, il doit cuisiner et propose toutes sortes de muffins dégoutants; Réjean (Marc Messier) sort de prison et est pris dans ses combines habituelles; Thérèse (Diane Lavallée) fait des voyages astraux et continue d'arborer des perruques flamboyantes; Raynald (Marc Labrèche) et Lison (Josée Deschênes) sont encore ensemble, mais Raynald en a gros sur la «pétaque»; Caro (Guylaine Tremblay) demeure «capotée» au terme d'un séjour prolongé en Afrique et Rod (Bernard Fortin) a encore besoin d’aide pour son lavage!

Pour sa part, Pogo (Rémy Girard) n’a plus toutes ses facultés, mais heureusement sa Linda (Sylvie Potvin) veuille sur lui.

Les épisodes font donc la part belle à la famille, même s’il y a des caméos, comme celui de Marina Orsini en adepte de Tinder et au look très Moman...

À la télé en février seulement

Pour ce qui est de ne pas d’abord diffuser les épisodes sur ICI Télé comme Claude Meunier l’a manifesté dimanche à Tout le monde en parle, le diffuseur justifie sa «stratégie» en disant que la plupart des gens qui regardent Radio-Canada sont aussi abonnés à la plateforme payante Tou.tv Extra et qu’il faut opérer dès maintenant une «transition vers le numérique».

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«On a le même public. [...] On veut l’offrir en primeur sans publicité. Je pense que les gens veulent consommer comme ça», a expliqué Christiane Asselin, la directrice principale d’ICI Tou.tv, en précisant que ceux qui ne sont pas abonnés devront patienter jusqu’en février 2024 pour voir les six nouveaux épisodes à la télé, le samedi soir.

Claude Meunier se sent tout de même «blessé» qu’on attende trois mois pour la diffusion de La petite vie au petit écran alors que pour le retour d’Un gars, une fille, avec Guy A. Lepage et Sylvie Léonard, la diffusion a suivi d’une semaine le dévoilement sur Tou.tv Extra.

Produits par Avanti-Toast, les six nouveaux épisodes de La petite vie seront disponibles dès le 3 octobre sur l'Extra de Tou.tv.