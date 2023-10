L’été en octobre : une rare poussée de chaleur pourrait fracasser de vieux records au Québec

Le Québec est à peine entré dans l’automne que déjà, l’été des extrêmes revient nous hanter : après les feux de forêt ravageurs et les plus diluviennes, voilà que des records de chaleur pourraient être battus en ce début d’octobre.

D’après les prévisions d’Environnement Canada, le mercure pourrait grimper jusqu’à 29 °C et l’humidex pourrait atteindre 35 mercredi, à Montréal. À Québec, on parle d’un maximum de 27 °C, avec un humidex dépassant la barre des 30. Et ce, alors que la moyenne saisonnière est respectivement de 15 °C et de 13 °C dans ces deux villes, le jour !

« Le plus gros de cette poussée de chaleur va être localisé dans le sud-ouest, mais [...] la province presque en entier va avoir droit à des températures au-dessus des normales », affirme Nicolas Lessard, météorologue à MétéoMédia.

C’est que les masses d’air continentales au-dessus de nos têtes, notamment un système de haute pression qui fait du sur-place sur le Québec depuis plusieurs jours, agissent un peu comme un bouclier contre le mauvais temps tout en permettant à un couloir d’air chaud et humide du golfe du Mexique de remonter jusqu’à notre latitude.

« Localement, ça pourrait peut-être frôler, voire même dépasser les 30 [degrés]. [...] On va très certainement battre des records de chaleur quotidiens pour plusieurs régions », souligne M. Lessard.

« Inhabituel »

Pour Frédéric Dubuis, météorologue à Environnement Canada, il est « inhabituel », mais pas « anormal » de connaître des températures aussi élevées à cette période de l’année.

« C’est explicable [...], c’est vraiment les patrons atmosphériques qui font qu’on a cet influx d’air du sud. »

La séquence de douceur et de soleil qu’on a connue depuis quelques semaines tire toutefois à sa fin : dès vendredi, la grisaille devrait s’installer.

Selon Nicolas Lessard, les périodes de transition entre les saisons sont souvent associées à une plus grande amplitude des températures.

Le dernier humidex de 30 et plus à Montréal survient en moyenne le 21 septembre. Pour l’instant, le dernier cette année remonte au 8 septembre. Mais l’an dernier, il est survenu le 25 octobre — c’était le plus tardif jamais enregistré, dit-il.

Des extrêmes

Christopher McCray, spécialiste en simulations et analyses climatiques pour le consortium Ouranos, souligne qu’il est « toujours difficile de lier un événement très précis au changement climatique sans faire une analyse très poussée ».

Toutefois, « ce qu’on sait, c’est que les températures très chaudes en général vont devenir de plus en plus fréquentes » en raison du réchauffement planétaire, poursuit-il.

Au début de l’été, le nord du Québec a été en proie à une sécheresse qui a causé des feux forestiers records. Puis le sud de la province a été balayé par des pluies diluviennes rarement vues.

« C’était un été particulièrement extrême, avec une grande diversité d’extrêmes », fait-il remarquer.

À voir aussi :

Prévisions météo

Montréal

Mardi : 28 °C, ensoleillé (humidex 33)

Mercredi : 29 °C, ensoleillé (humidex 35)

Jeudi : 27 °C, soleil et nuages (humidex 30)

Québec

Mardi : 27 °C, généralement ensoleillé (humidex 33)

Mercredi : 26 °C, ensoleillé (humidex 31)

Jeudi : 26 °C, soleil et nuages (humidex 31)

Source : Environnement Canada. Prévisions en date de lundi, 11 h 30 et 15 h 45

Records quotidiens à battre

Pour un 3 octobre à Montréal : 26,7 °C en 1953

Pour un 4 octobre à Montréal : 26,7 °C en 2005

Pour un 3 octobre à Québec : 25 °C en 1891

Pour un 4 octobre à Québec : 24,8 °C en 2005

Source : Environnement Canada

Records mensuels à battre

Val-d’Or : 26,5 °C (2011)

Gatineau : 27,8 °C (1946)

Montréal : 28,3 °C (1968)

Sherbrooke : 27,8 °C (1970)

Québec : 28,3 °C (1949)

Saguenay : 28,3 °C (1949)

Rimouski : 26,7 °C (1968)

Sept-Îles : 22,7 °C (2011)

Gaspé : 28,1 °C (2011)

Température maximale record enregistrée lors d’une journée pendant tout le mois d’octobre. Source : MétéoMédia