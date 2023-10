LNH : le «mouton noir» des Blues est de retour

Ayant passablement fait jaser durant la saison morte, Torey Krug disputera son premier match préparatoire contre les Blue Jackets de Colombus, lundi soir.

Les Blues ont annoncé le 13 septembre que Krug avait subi une blessure au pied droit lors d’un entraînement et selon le site NHL.com, il a repris l’entraînement complet il y a une semaine. Or, il formera un duo avec Justin Falk.

«C’est peut-être un peu plus tôt que prévu, mais c’est plaisant de jouer quelques matchs pour bien se sentir dès la première rencontre de la saison régulière, a affirmé Krug. Rien ne remplace un match, donc c’est bien de pouvoir jouer.»

«Il sera de retour ce soir, donc c’est positif, a pour sa part dit l’entraîneur-chef des Blues, Craig Berube. Il voulait effectuer un retour au jeu. Il nous reste trois parties hors-concours et nous verrons comment il se comportera ici.»

«J’ai choisi de rester ici», avait-il déclaré au site The Athletic. Je veux faire partie de ce vestiaire et j’adore jouer pour cette ville, et porter la note bleue [le logo des Blues].»

Au cours de l’été, Krug avait refusé de lever sa clause de non-échange, faisant avorter une transaction qui l’aurait fait passer aux Flyers de Philadelphie. La saison dernière, il a récolté sept buts et 32 points en 63 parties avec St. Louis, exclu des séries. Le club disputera sa première rencontre de la campagne le 12 octobre contre les Stars à Dallas.