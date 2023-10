Manque de diversité: juste des hommes blancs, ça ne passe plus

Avez-vous vu des images de la conférence de presse du projet de la méga-usine de Northvolt dans les derniers jours ? Le manque de diversité était flagrant.

Vendredi, j’ai vu une photo du photographe Pierre-Paul Poulin, sur le site du Journal. Sur l’image on voit de gauche à droite le cofondateur de Northvolt, Paolo Cerruti, le ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon, le premier ministre du Québec, François Legault, Justin Trudeau, le ministre François-Philippe Champagne et finalement le chef de la direction de la compagnie Northvolt, Peter Carlsson.

Comme disait François Legault, cette méga-usine de cellules de batteries représente le plus grand investissement manufacturier de toute l’Histoire du Québec.

Je suis découragée du fait que, lors de cette conférence de presse, ce sont des décideurs blancs et de sexe masculin qui ont été mis de l’avant.

L’argent de tous et de toutes

Les gouvernements fédéral et provincial financent Northvolt à hauteur de 3 milliards de dollars pour la construction de la méga-usine. Ce sont aussi plus de 4,5 milliards de dollars qui seront octroyés par nos gouvernements à la compagnie suédoise pour la production.

Est-ce que des femmes et des personnes racisées auraient décidé d’attribuer ces fonds publics autrement ? On ne le saura pas.

Mais ce que je sais, c’est qu’en 2023, on ne peut plus considérer comme étant normal ce manque de diversité dans des moments si importants pour notre Histoire.

Pour une meilleure représentativité

J’ai de la misère à concevoir qu’une personne en 2023 ne se sente pas mal à l’aise quand elle voit un panel de décideurs sans aucune diversité.

Ce n’est pas parce que c’est comme cela depuis très longtemps que c’est normal.

Je trouve important de souligner le caractère aberrant du manque de diversité, question de s’orienter vers des avenues pour une meilleure représentativité de tous les gens de notre société.