«On n’a aucun statut en ce moment»: 2700 patients perdent leur médecin de famille à cause d'Immigration Canada

Deux médecins des Laurentides d’origine française, au Québec depuis cinq ans, sont forcés de laisser en plan au moins 2700 patients, car Immigration Canada a refusé de renouveler leur permis temporaire, les empêchant de travailler.

« On n’a aucun statut en ce moment [...]. C’est dramatique de ne plus pouvoir travailler, juste pour une histoire de papiers », déplore le médecin Jean-Louis Ménard. Il est aussi interdit à leurs enfants, de 12 et 19 ans, de travailler ou d’aller à l’école.

Photo Agence QMI, Marilyn Diotte

Son épouse Isabelle Brancault et lui sont tous les deux médecins de famille à Rivière-Rouge. Ils ont au moins 2700 patients à leur charge, sans compter ceux sans rendez-vous et les heures à l’hôpital local.

La famille est au Québec depuis cinq ans. Leur demande pour obtenir la résidence permanente a été acheminée en bonne et due forme il y a plus de deux ans. Ce qui devait prendre de 18 à 20 mois est resté sans réponse.

En attendant, ils doivent constamment renouveler leur permis temporaire pour vivre ici. En février, Mme Brancault a entamé un quatrième renouvellement en vue de l’échéance en mai.

Sans nouvelles en mai et en juin, elle a fait appel à sa députée locale et à son personnel pour l’aider. « Tout était en règle », assure Mme Brancault, qui bénéficiait alors d’un permis implicite lui permettant de continuer de travailler, mais qui lui interdisait de quitter le pays.

Mauvais document

Elle devait faire un suivi en septembre. Et c’est là qu’elle a découvert qu’elle avait commis une erreur en téléchargeant un mauvais reçu dans sa demande. Rapidement, le bon fichier a été envoyé aux fonctionnaires.

Mais ce qu’elle ignorait, c’est qu’elle n’avait pas vu un message d’Immigration Canada à la fin juillet l’informant de l’erreur et lui donnant une semaine pour la corriger.

Elle reconnaît sa faute, mais Mme Brancault rappelle que « cette histoire avait quand même été réglée ».

Rien à faire, leur permis est refusé.

« À la quantité de documents qu’on nous demande, c’est sûr qu’il y a une surcharge de travail [pour les fonctionnaires] », se désole-t-elle.

Sa famille, qui vient de France, a notamment dû prouver à deux reprises depuis cinq ans qu’elle maîtrisait le français, ironise-t-elle. Le couple doit aussi se soumettre à des examens médicaux fréquents pour assurer leur bonne santé.

Tout recommencer

Ceux-ci doivent désormais recommencer à zéro et faire une cinquième demande de renouvellement de permis. Les deux médecins ont aussi annulé leurs journées en clinique depuis jeudi dernier et jusqu’à nouvel ordre.

« Ils nous demandent de refaire tout le dossier complet, mais en attendant, nous sommes suspendus sans droits. Ça commence à devenir plus que gênant », dénonce M. Ménard.

Sa famille a fait le choix de s’établir dans une région, où une pénurie de médecins fait rage, comme le souligne la députée fédérale de Laurentides—Labelle Marie-Hélène Gaudreau.

Requête urgente

« Pour moi, c’est inacceptable », déclare l’élue du Bloc Québécois, à propos de la lourdeur bureaucratique qui prive des milliers de contribuables de leur médecin.

Courtoisie

Elle a déposé une requête urgente pour entendre la cause des deux médecins d’ici la fin de la semaine, afin de résoudre le problème.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRRC) a refusé de commenter ce cas spécifique. Cependant, la porte-parole Nancy Caron soutient que les demandes des personnes qui offrent des services essentiels, comme les médecins, sont traitées en priorité.