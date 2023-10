Opération « éviter la fuite des clients » à la Laurentienne

« Je pensais déjà changer de banque, peut-être que ça va me donner le coup qu’il fallait », lance un client de longue date de la Banque Laurentienne. Gilles Denis-Shargari, 72 ans, n’avait toujours pas payé son loyer, lundi, faute d’avoir accès à son argent.

Le retraité est l’un des 340 000 clients de l’institution financière victime de la panne qui touche ses services en ligne depuis le 24 septembre.

« Ils vont m’obliger à faire un chèque comme dans le temps », rigole-t-il.

Blague à part, ils sont des milliers de clients comme lui à ne pas avoir eu accès à leur compte de banque pendant au moins cinq jours.

« Je suis venu au guichet la semaine dernière et il y avait une file de 15 personnes âgées, toutes en haut de 80 ans. C’était triste », raconte un autre client, Mario Orellala.

Ce prof de cégep à la retraite a d’autres ressources – il est client dans une autre banque –, mais il s’en fait pour ceux pour qui ce n’est pas le cas.

« Je ne pense pas que je vais continuer à utiliser mon compte de la Banque Laurentienne », laisse-t-il tomber.

« Mal géré »

Cet exode des clients est le défi qui attendait le nouveau PDG de la Laurentienne à son premier jour en poste, lundi.

Le Québécois Éric Provost, déjà à la banque depuis 11 ans, a accepté de remplacer la PDG Rania Llewellyn, qui a pris la porte à la suite d’une semaine catastrophique pour l’entreprise.

« Je peux juste m’excuser à nos clients. C’est inacceptable », résume le nouveau patron, qui habite sur la Rive-Sud de Montréal et qui dirigera la banque depuis la métropole québécoise.

La panne et ses conséquences ont été « mal gérées » et la banque « aurait pu mieux communiquer » avec ses clients, dit-il en entrevue au Journal.

Il a tout de suite demandé à ses équipes de lui arriver avec des recommandations sur la façon dont les clients pourront être dédommagés.

Ces « considérations » s’ajouteront aux frais bancaires gratuits pour le mois de septembre et au remboursement de quelconques frais encourus, comme un découvert.

Lors de sa première journée sous le signe de la gestion de crise, M. Provost a cumulé les entrevues pour se faire rassurant.

L’avenir de la banque québécoise, la plus petite des banques canadiennes, demeure incertain. À vendre jusqu’à récemment, elle ne l’est plus pour le moment, même si elle pourrait le redevenir.

« Il n’y a rien de définitif dans le monde corporatif. Notre secteur commercial est très pertinent, on a un rôle à jouer et on va se concentrer à mettre de l’avant nos meilleures pratiques », assure le nouveau patron.

Des millions en jeu

Le Québécois est le troisième PDG de l’entreprise en trois ans. François Desjardins est parti à la retraite à 49 ans en 2020 avec une indemnité de départ de 1,7 million $.

L’unilingue anglophone Rania Llewellyn – qui dirigeait la banque depuis Toronto – est arrivée quelques mois plus tard avec une prime à l’embauche de 3 millions $, dont 700 000 $ en argent comptant.

Éric Provost a refusé hier de dire à quelle augmentation de salaire il a eu droit pour accéder au plus haut poste de l’entreprise. Il n'a pas voulu non plus dire à quelle indemnité de départ Mme Llewellyn a eu droit.

« C’est le CA qui va décider pour ma prédécesseure et vous devrez attendre la circulaire de l’entreprise pour mon salaire, ce sera public », dit-il.

La Banque Laurentienne en bref