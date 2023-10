Revoici Matheson

Bonne nouvelle pour les Canadiens de Montréal : Mike Matheson a repris l’entraînement lundi matin à Brossard.

Le défenseur était blessé au bas du corps.

De leur côté, les attaquants Alex Newhook et Joel Armia ainsi que le défenseur Gustav Lindström n’ont pas participé à la séance du jour. Le CH n'a pas précisé les raisons de ces absences.

L’équipe s’envolera ensuite vers Toronto, où elle affrontera les Maple Leafs pour un troisième match de suite en soirée.

Mercredi dernier, Matheson avait dû déclarer forfait pour la rencontre préparatoire contre les Sénateurs d’Ottawa. Le CH disait alors l’avoir retiré de la formation par mesure préventive.

Rappelons que Matheson avait dû faire une croix sur la grande majorité de la première moitié de saison à cause d'une blessure à un muscle abdominal et, un peu plus tard, à l'aine.