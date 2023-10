«Rien à voir avec ça»: un acteur hollywoodien se fait voler son image

L’acteur américain Tom Hanks s’est emparé d’Instagram dimanche pour dénoncer une publicité pour un régime de soins dentaires qui aurait utilisé son image à son insu, en le générant de A à Z par intelligence artificielle.

«Attention!! Il y a une vidéo faisant la promotion d'un régime de soins dentaires avec une version IA de moi. Je n'ai rien à voir avec ça», a-t-il indiqué dimanche dans sa publication destinée à ses 9,5 millions d’abonnés sur Instagram, accompagnant une image de lui à l’apparence plus jeune.

Ce n’est pas la première fois que l’acteur hollywoodien aurait fait part d’inquiétudes liées à l’intelligence artificielle, même s’il avait par le passé approuvé le processus dans quelques-uns de ses films, dont «The Polar Express» en 2004 et «A Man Called Otto» en 2022, qui présenteraient des passages de l’acteur généré par ordinateur, selon «The Guardian».

«Je peux vous dire qu'il y a des discussions en cours dans toutes les guildes, toutes les agences et tous les cabinets juridiques pour déterminer les ramifications juridiques de mon visage et de ma voix – et de ceux de tous les autres – étant notre propriété intellectuelle», avait-il confié dans un podcast en avril dernier, peu avant la grève des écrivains d’Hollywood, selon le média britannique.

Sans surprise devant les rapides avancées technologiques, l’acteur a pointé du doigt le réalisme des images générées par intelligence artificielle qui les rendent difficiles à différencier de la réalité.

«Je pourrais être renversé par un bus demain, et c'est tout, mais les performances peuvent continuer encore et encore. [...] Et cela aura un certain degré de qualité réaliste. C’est certes un défi artistique, mais c’est aussi un défi juridique», aurait-il poursuivi, selon «The Guardian».