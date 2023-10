Eh oui, je me suis saucé et fait bronzé à la plage... en octobre

À Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

En ce lundi d’octobre aux airs de juillet, les canards et les mouettes avaient de la compagnie à la plage de Verdun autant sur le sable chauffé par le soleil que dans l’eau quelque peu frigorifique.

Toutes les entrevues de cette chronique ont été réalisées en maillot par un journaliste de terrain immergé.

« Brrrrrr, c’est frrrrrroid ! » s’écrie en riant Ayanda Hlongwane, 17 ans, en se sauçant graduellement dans le Saint-Laurent dont le thermostat dit : automne.

Chaque étape de son immersion lui arrache de nouvelles exclamations.

Sa petite sœur de 4 ans, Angelina, moins frileuse, entre dans l’eau d’une traite.

« Ce sera bientôt l’hiver, il faut en profiter ! Quand j’ai vu la température, je me suis dit : plage ! » raconte Ayanda, qui réside à Pointe-Claire.

S’inquiète-t-elle qu’il fasse si chaud en octobre, ce qui évoque un réchauffement climatique ?

« Maintenant, je m’amuse beaucoup trop pour m’inquiéter! » me répond la jeune femme que l’écoanxitété n’étouffe pas.

Louis-Philippe Messier

Agréable

« C’est agréable d’avoir de la place sur la plage parce qu’elle n’est pas pleine de monde comme pendant les belles fins de semaine en été », dit Ariel Comtois, une Verdunoise, qui s’est permis une pause bikini soleil saucette de trente minutes sur l’heure du midi.

« Je ne pensais pas me baigner, juste venir sur la plage, mais j’avais trop chaud au soleil, alors j’ai décidé d’entrer dans l’eau... et elle est bonne ! », me dit Mario Wexu.

Ce Verdunois a souvent fréquenté cette plage... mais jamais encore en octobre !

« L’eau est incroyablement limpide, plus claire encore que pendant l’été, je trouve. »

Louis-Philippe Messier

« Aujourd’hui, je me réjouis d’être ici, mais je m’inquiète qu’une période de chaleur presque estivale survienne en octobre », avoue Jean-Pierre Beauchemin, qui est venu à vélo à partir de Varennes grâce à la navette fluviale.

« Je n’étais pas certain que ce serait possible de se baigner en octobre, mais oui. »

Bref, la plage en octobre, c’est peut-être inquiétant... mais un peu amusant.

Après ces entretiens, tant qu’à être à la plage de Verdun, j’ai imité les autres et passé moi-même un quart d’heure délicieux couché sur ma serviette sous le soleil. Ça travaille fort, un journaliste.