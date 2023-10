Tests rapides : «Il faut les distribuer rapidement», juge le Dr Karl Weiss

Bientôt, les Québécois vont devoir fermer les fenêtres pour éviter d’avoir froid à l’intérieur des résidences. La COVID est malheureusement toujours une réalité, et le virus continue de se propager. Pourtant, les tests rapides se font rares... ou très chers!

En entrevue au micro d’Alexandre Dubé, via QUB radio, le microbiologiste-infectiologue Dr Karl Weiss est clair et sans équivoque : le gouvernement doit absolument revoir sa stratégie. Selon lui, la prévention reste la meilleure arme pour contrer le virus. De plus, des millions de tests dorment actuellement dans les entrepôts du gouvernement.



«On a acheté des millions de tests qui arrivent à échéance», a-t-il déploré.



Le Dr Weiss craint que le public apprenne dans quelques années que tous ces tests se sont finalement retrouvés à la poubelle. Il revient également sur le port du masque, une pratique plus que courante dans plusieurs pays, mais qui, chez nous, est devenu un outil politique