Un beau défi pour le Rocket

Quand on dit à Jean-François Houle qu'il aura une équipe jeune avec le Rocket de Laval, il rappelle que c’était aussi le cas la saison dernière.

« Les gens oublient qu’on était jeunes l’an passé aussi avec [Rafaël] Harvey-Pinard, [William] Trudeau et [Jesse] Ylönen, sauf que ce n’était peut-être pas des choix de première ou de deuxième ronde. »

Cela dit, il sait que tout le monde devra se retrousser les manches afin de progresser, mais il entend se montrer patient.

« C’est un beau défi, c’est sûr qu’on va être jeunes, mais ce sont des jeunes avec du talent. Le début d’année va peut-être être un peu rock 'n' roll, mais je pense qu’après Noël, quand on sera bien établis, ça va bien aller.

« Par là, je veux dire que ça ne sera pas parfait. Implanter notre structure et montrer aux jeunes joueurs comment devenir des pros, ça n’arrive pas du jour au lendemain, mais on est prêts à ça. Ils vont faire des erreurs au début, mais c’est normal. »

De la place

Jean-François Houle a fait remarquer qu’on a préparé l’arrivée de la cuvée 2023 qui comprend des jeunes comme Joshua Roy, Jared Davidson, Sean Farrell, Riley Kidney et Jakub Dobes.

« On savait qu’on allait avoir une équipe plus jeune, on a décidé de faire certains mouvements de joueurs pour faire de la place à ces jeunes-là. Peter Abbandonato, qui a été un de nos cinq premiers compteurs, n’est plus là. Anthony Richard et Alex Belzile ne sont plus là non plus.

« Maintenant, c’est au tour des jeunes de nous montrer ce qu’ils peuvent faire et on les a assez bien entourés avec des joueurs d’expérience qui peuvent les épauler. »

Équilibre

Pour soutenir les jeunes, Houle et ses acolytes entendent les jumeler avec des joueurs d’expérience.

« On va essayer de trouver un équilibre en ayant un jeune avec un joueur un peu plus vieux. Aujourd’hui, pendant la pratique, j’ai vu des joueurs plus âgés parler avec des plus jeunes, et c’est ça qu’on veut. »

Pour ce faire, il peut compter sur plusieurs vétérans, notamment Philippe Maillet et Lias Andersson, qui vont se rapporter au Rocket puisqu’ils n’ont pas été réclamés au ballottage.

« On a [Brady] Keeper qui est un peu plus vieux, on espère qu’il va amener une présence à la ligne bleue, il a l’expérience de la Ligue nationale et de la Ligue américaine. C’est la même chose avec Maillet, Andersson, [Mitchell] Stephens et [Gabriel] Bourque. On espère qu’ils vont être là pour aider les jeunes et les guider dans la bonne voie. »

