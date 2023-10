Vague de chaleur au Québec: c’est l’été en octobre

L’été reviendra se pointer le bout du nez aux quatre coins du Québec, dans les prochains jours, alors que certaines villes pourraient voir le thermomètre grimper jusqu’à 28 degrés cette semaine, ce qui pourrait permettre battre un record de chaleur datant de 1891.

Comme le beau temps devrait être la partie pour la majorité de la semaine, c’est la journée de mardi qui sera à surveiller puisqu’Environnement Canada prévoit des températures de 26 et 28 degrés à Québec et à Montréal.

Cela permettrait donc de battre un record vieux de plus de 100 ans alors que la température maximale jamais enregistrée dans les deux villes en date du 3 octobre est de 26 degrés en 1891 selon l’organisation gouvernementale.

Ce n’est pas tout, d’autres records un peu plus récents datant respectivement de 2005 et 1926 pourraient également être fracassés dans la métropole mercredi et jeudi avec des températures pouvant atteindre 28 et 24 degrés.

La masse d’air chaude qui frappera le Québec cette semaine se fera également sentir dans plusieurs autres régions du Québec. Le thermomètre pourrait grimper jusqu’à 27 degrés en Abitibi-Témiscamingue, 26 degrés en Estrie ainsi que 24 degrés au Saguenay.

Bien que ces températures soient bien au-delà des normales de saison, Environnement Canada précise que l’on ne peut pas encore parler de redoux automnal – mieux connu sous le nom « d’été indien » – pour l’instant puisque le premier gel n’a pas encore eu lieu.

Un mois de septembre chaud et sec

Après une météo extrêmement capricieuse au cours des mois de juillet et d’août, le mois de septembre a quant à lui été bien au-delà des normales en plus de compter très peu de précipitations selon les données d’Environnement Canada.

Pour Montréal, la température moyenne observée était autour de 18 degrés alors que la normale est évaluée à un peu plus de 15 degrés.

Même constat pour la ville de Québec où la température moyenne observée est d’environ 16 degrés alors qu’elle se situe habituellement autour de 12 degrés.

Les précipitations ont pour leur part été très timides. L’organisation gouvernementale n’a enregistré que 61 millimètres pour Québec et 27 millimètres pour Montréal alors que les normales sont de 101 et 83 millimètres respectivement.

Un bon week-end pour les pommes

Le beau temps était également au rendez-vous ce week-end et de nombreuses familles en ont profité pour cocher l’autocueillette de pommes sur leur liste de choses à faire

Propriétaire de Cidrerie Verger Bilodeau sur l’île d’Orléans, Claude Bilodeau a d’ailleurs confié que la journée de samedi a été la plus achalandée de l’été.

« Il faisait beau et chaud, les gens étaient au rendez-vous, on ne pouvait pas demander mieux. La température joue vraiment en notre faveur », lance M. Bilodeau.

« J’étais un peu inquiet avec l’été pluvieux qu’on a eu, mais depuis le début, je pense qu’on a eu seulement une journée de mauvais temps », a-t-il ajouté.

Ce dernier s’est également dit heureux de voir qu’il n’y a pratiquement pas eu de congestion sur le pont de l’île depuis le début de la saison des pommes.