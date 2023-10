Vol à main armée : un automobiliste se fait dérober sa Porsche et son chiot

Un automobiliste torontois s'est fait voler sa Porsche Cayenne et son chiot demeuré à l'intérieur par un suspect armé d'un pistolet, dimanche matin, à Toronto.

Selon ce qu'a expliqué la police de la Ville-Reine, l'automobiliste sortait de sa voiture au parc Downsview Dells à 8h44 lorsqu'il a été approché par un suspect qui a brandi une arme à feu et réclamé les clés du véhicule.

Le malfaiteur a aussi pris la fuite au volant de la Porsche Cayenne 2021 de sa victime, emportant en même temps son chiot, un mélange de rottweiler et de pitbull prénommé Bella et âgé de seulement deux mois.

Aucune description du suspect n'a été transmise par la police.

La police a lancé un appel aux gens qui auraient été témoins de la scène pour tenter d'obtenir plus d'information et, éventuellement, retrouver le véhicule et Bella.