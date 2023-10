LOCAT, Père Raymond, CSV



est décédé au Centre Champa-gneur, à Joliette, le 29 septembre 2023, à l'âge dedans sa 77e année de vie religieuse (1947-2023) et sa 73e année de sacerdoce (1951-2023) dans la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur du Canada.Le P. Raymond Locat est né le 31 août 1923, à St-Alexis diocèse de Joliette. Il était le fils de Georges Locat et Régina Dufault, décédés. L'ont également précédé dans la mort ses soeurs et frères, beaux-frères, belles-soeurs, Laurence (André Perreault), Juliette (Edouard Villemaire), Eugène (Antoinette Perreault), Alice (Maurice Marsolais), Wilfrid (Lucienne Roy), Napoléon (Hortense Poirier), Henriette (Albert Godfrind), Armandine (Fernand Marsolais), Armand (Marie-Thérèse Perreault), Florent (Brigitte Payette).Le P. Raymond Locat a eu une belle carrière dans l'éducation particulièrement dans l'enseignement de la musique et du chant. Il a aussi collaboré au ministère pastoral à quelques endroits au Québec.À partir de 2011, il s'est joint à la communauté du Centre Champa-gneur où il apporta sa collaboration à l'équipe d'animation pastorale. C'est là qu'il est décédé quelques jours seulement après avoir célébré son centième anniversaire de naissance.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces.Une veillée de prière aura lieu en sa mémoire le mercredi 4 octobre 2023 à 19 h 30 à la :132, SAINT-CHARLES NORD, JOLIETTELes funérailles du P. Raymond Locat, en présence des cendres, seront célébrées au même endroit, le jeudi 5 octobre 2023 à 14 h 30, suivies de l'inhumation au cimetière de la Congrégation à Joliette.