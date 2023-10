Abdeslam définitivement condamné pour les attentats de 2016 à Bruxelles

Salah Abdeslam, condamné cet été comme coauteur des attentats jihadistes du 22 mars 2016 à Bruxelles, a renoncé à se pourvoir en cassation, rendant définitive sa condamnation pour «assassinats dans un contexte terroriste», a indiqué mardi à l'AFP son avocate belge Delphine Paci.

Le jihadiste français de 34 ans, par ailleurs condamné en juin 2022 à Paris à la perpétuité incompressible pour sa participation aux attentats du 13 novembre 2015, pourrait être prochainement transféré dans une prison française.

Le fait de renoncer à contester en cassation le verdict du procès de Bruxelles, achevé le 15 septembre, ouvre la voie à sa remise à la France dans les prochains jours.

Abdeslam est incarcéré en Belgique depuis juillet 2022, une «remise temporaire» qui était prévue pour la durée du procès belge et dont la date-butoir est fixée au 12 octobre, ont indiqué Me Paci et une source judiciaire française.

Au procès devant la cour d'assises de Bruxelles, il a échappé à une nouvelle peine de prison à vie, pourtant réclamée par le parquet fédéral.

Dans une démonstration juridique complexe, la cour a renvoyé à une précédente condamnation belge pour des faits jugés connexes aux attaques du 22 mars. A savoir une fusillade avec la police survenue une semaine plus tôt à Bruxelles et qui a valu au Français une peine de 20 ans de prison en 2018.

Ces deux infractions relèvent de la «manifestation successive et continue de la même intention délictueuse», avaient justifié les juges le 15 septembre.

Les attentats de Paris (130 morts) et de Bruxelles (35 morts), revendiqués à chaque fois par l'organisation État islamique, ont été perpétrés par la même cellule jihadiste et préparés en bonne partie depuis le sol belge.

Six hommes au total ont été concernés par les deux procès-fleuves qui se sont tenus à un an d'intervalle dans les capitales française et belge.

Parmi eux figurent Salah Abdeslam et son ami d'enfance Mohamed Abrini, condamné à 30 ans de prison le 15 septembre à Bruxelles, et qui a également renoncé à se pourvoir en cassation. Abrini va purger sa peine en Belgique.

Aucune des condamnations au procès belge (huit au total dont trois à la réclusion à perpétuité) n'a été contestée et toutes sont désormais définitives, a précisé Luc Hennart, porte-parole de la cour d'appel de Bruxelles.

Salah Abdeslam, qui niait sa participation aux attaques-suicides de l'aéroport de Zaventem et du métro Maelbeek, a renoncé au pourvoi notamment pour «ne pas exposer les victimes au stress» qu'aurait constitué une poursuite de la procédure, a expliqué Delphine Paci.

Le verdict est «un compromis qui rétablit une forme de paix sociale», a ajouté l'avocate, jugeant «symboliquement fort» que son client n'ait pas écopé de peine complémentaire.