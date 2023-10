Accompagner celles qui suivent

Quand Alexandrine Denis a reçu un diagnostic de début de cancer du sein, elle n’a pas été surprise. Pourquoi ? Parce que son histoire familiale la prédestinait presque à être confrontée à la maladie. Elle a choisi de ne pas laisser le cancer prendre le dessus sur sa vie et a opté pour une mastectomie totale. Elle en retire du positif sur toute la ligne.

Une histoire de famille

Alexandrine connaît hélas trop bien le cancer. Plusieurs membres de sa famille ont été confrontés à la maladie. Sa mère, qui a succombé en 2012, de même que l’un de ses oncles ainsi que plusieurs de ses tantes et cousines en ont été atteints. Un autre oncle a reçu un diagnostic de cancer de la prostate. Derrière ce long inventaire, un dénominateur commun : la génétique. Tous sont en effet porteurs de la mutation du gène BRCA2.

D’un tempérament plutôt pragmatique, Alexandrine a donc choisi d’investir de l’énergie là où elle pouvait exercer un contrôle. Elle s’est entraînée avec une discipline exemplaire et a adopté une alimentation saine. Pour le reste, consciente du fait qu’elle n’avait aucun pouvoir sur son historique familial, elle a réussi à lâcher prise.

« En 2017, on a détecté ce qui semblait être des calcifications, des petites taches, lors d’une mammographie préventive. Je savais que c’était un cancer », raconte-t-elle. La suite lui a donné raison. À 41 ans, elle n’avait jamais réfléchi à la possibilité de procéder à une mastectomie préventive des deux seins. C’est la Dre Louise Provencher qui lui a indiqué la voie à suivre.

« J’ai repris le pouvoir »

« C’était la décision la plus sensée pour moi. C’était une action que je pouvais poser pour avoir la paix d’esprit et ne pas avoir à gérer des récidives potentielles et d’enfiler les traitements de chimiothérapie et de radiothérapie, explique-t-elle. Ma mère a été longtemps sous traitements, au détriment de sa qualité de vie. Je n’avais pas envie de gérer ma vie comme ça. »

La trajectoire de vie d’Alexandrine prenait une tout autre couleur. « J’ai pris le pouvoir que je pouvais avoir sur la maladie, explique-t-elle. Cette décision-là est cohérente avec mes valeurs de santé. J’ai agi là où je pouvais changer quelque chose. C’est positif sur toute la ligne. »

Donner aux suivantes

Ayant œuvré comme infirmière en santé mentale, elle a pu être témoin des retombées qu’apportent les échanges avec un pair aidant ou avec une personne qui a vécu une expérience similaire. C’est pour cette raison qu’elle s’investit auprès d’autres femmes qui sont confrontées à une situation semblable en agissant comme patiente partenaire pour un service de pairs aidants.

Dans le cadre de son engagement, elle a l’occasion d’aborder une foule de sujets avec celles qu’elle accompagne. Chacune a ses enjeux, ses craintes, ses préoccupations. Ce qui la motive ? « Le partage d’une expérience positive. Si je peux faire apparaître de l’espoir parmi les avenues possibles, à travers un événement traumatisant, si je peux partager ma vision de la vie... Je trouve que c’est important ! »

Au fil des rencontres, Alexandrine apaise, sème l’espoir, insuffle de la sérénité à des moments où quiconque perdrait ses repères. « Pour moi, les périodes de crise de la vie ne sont pas négatives. Elles peuvent être très inconfortables, bien sûr. Mais ce sont des moments charnières qui permettent de revoir notre approche de la vie, de nous réaligner par rapport à nos valeurs, de faire des choix différents. Je trouve que ce n’est pas beaucoup véhiculé dans notre société. On cherche à éviter les épreuves. Pourtant, c’est le potentiel d’être mieux, d’agir pour être bien et de changer les choses. Comme bénévole, je peux porter ce message pour aider d’autres femmes. J’y gagne moi aussi. »

Des porteurs de lumière qui s'engagent auprès du centre des maladies du sein

Année après année, la Fondation du CHU de Québec peut compter sur le soutien indéfectible d’ambassadrices et d’ambassadeurs hors pair dans le cadre de son mouvement philanthropique Québec ville en rose. Ces porteurs de lumière s’engagent à collecter un minimum de 500 $ en dons dans leur communauté afin de soutenir le Centre des maladies du sein du CHU de Québec–Université Laval.

Cette année ne fait pas exception. En effet, plus de 40 personnes se sont engagées à relever le défi, et la liste continue de s’allonger jour après jour. Des femmes et des hommes qui se sont donné une mission et que la Fondation du CHU de Québec souhaite encourager. À chacune et à chacun d’entre vous, merci !

Les fonds récoltés par les porteurs de lumière servent à :

acquérir des équipements hautement technologiques ;

financer des projets de recherche clinique novateurs ;

contribuer à l’humanisation des soins (accroître le confort).

Rejoignez le mouvement en devenant porteur de lumière

À première vue, se lancer dans une collecte de fonds peut sembler complexe. Pourtant, cet exercice est beaucoup plus simple qu’on le pense. La Fondation du CHU de Québec accompagne ses ambassadeurs en leur offrant une trousse d’outils.

Les anges du centre des maladies du sein

« La patiente est au cœur de ma pratique. Je cherche et je veux offrir le mieux pour elle en ciblant les meilleures thérapies. »

Dre Brigitte Poirier, chirurgienne-oncologue et directrice médicale

« Je travaille avec une équipe multidisciplinaire qui me permet d’offrir le meilleur de moi-même et de proposer ce qu’il y a de mieux pour mes patientes. Je veux que mes soins soient humains et professionnels afin de rendre l’épreuve la moins difficile possible. »

Dre Christine Desbiens, chirurgienne-oncologue

« J’ose espérer que j’offre un réconfort aux patientes dans leur parcours éprouvant à travers la maladie. J’essaie toujours de traiter la personne qui est devant moi, et non une maladie. Je veille donc à m’adapter à la réalité de chaque patiente. Je ne peux lui promettre de miracles, mais je peux faire tout ce qu’il m’est possible de faire pour la guérir et la soigner. »

Dre Dominique LeBlanc, chirurgienne-oncologue

« J’accompagne les patientes et je coordonne leurs traitements dans le cadre de protocoles de recherche. Cet accompagnement est grandement apprécié. Nous leur apportons beaucoup de réconfort. »

Nathalie Carmichael, infirmière de recherche clinique

Pourquoi prendre part au mouvement? Devenir partenaire, c’est sauver des vies, car :

Une femme sur 8 développera un cancer du sein au cours de sa vie.

80% des cancers diagnostiqués peuvent être traités hâtivement, contrôlés et même guéris grâce à l’avancement médical et aux appareils acquis par l’appui financier de la Fondation du CHU de Québec.

Plus de 1200 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués et traités annuellement au Centre des maladies du sein de Québec.

En proposant une initiative, vous permettriez :