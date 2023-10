Après la fin de la grève à Hollywood, Netflix prévoit d’augmenter son tarif

Après plus d’un an sans avoir changé ses prix, Netflix compte désormais augmenter le tarif de son service sans publicité, et ce, quelques mois après la fin de l’importante grève des acteurs et des scénaristes hollywoodiens.

Netflix emboîterait alors le pas de la plupart de ses concurrents qui ont aussi dû revoir leurs prix à la hausse au cours de la dernière année, selon le Wall Street Journal.

L’augmentation toucherait d’abord les États-Unis et le Canada, avant d’être étendue à d’autres marchés dans le monde.

Il n’a toutefois pas encore été précisé à combien se chiffrerait la nouvelle hausse de prix ni quand elle rentrerait en vigueur, a précisé le média américain.

La plupart des services de diffusion ont augmenté leurs prix de près de 25 % pendant la dernière année. Ces hausses permettraient d’inciter les consommateurs à utiliser le service le moins cher, mais avec publicité, qui est considéré comme le plus rentable pour ces plateformes.

La dernière augmentation du prix chez Netflix remonte à janvier 2022. La plateforme attend la fin officielle de la grève à Hollywood, qui devrait approcher puisqu’un accord de principe a finalement été trouvé la semaine dernière entre les studios et la Screen Actors Guild ainsi que la Writers Guild of America.