Changements climatiques: Montréal s’adapte pour anticiper les inondations

La Ville de Montréal a annoncé mardi plusieurs projets d’aménagements concrets, dont des parcs et des trottoirs «éponges», pour prévenir les inondations et s’adapter aux impacts des changements climatiques.

«Notre administration met les bouchées doubles pour adapter le territoire et faire face aux pluies abondantes qui se déversent à Montréal, à New York et partout dans le monde de plus en plus fréquemment», a déclaré la mairesse Valérie Plante mardi.

C’est en marge d’Adaptation Futures 2023, une conférence internationale qui réunit plus de 1500 spécialistes pour échanger sur des solutions pour répondre aux défis auxquels sont confrontés les territoires, que la mairesse a fait part de son plan pour affronter les impacts des changements climatiques.

Pour ce faire, l’administration Plante prévoit pour les deux prochaines années l’aménagement de près de 30 parcs dits «éponges» avec l’ajout d’infrastructures drainantes et résilientes aux eaux de pluie.

Grâce à ces aménagements qui prévoient des saillies vertes pour quelque 400 trottoirs éponges, on espère freiner la quantité d’eau qui s’écoule dans les infrastructures d’égout de la ville, en retenant l’équivalent de trois piscines olympiques.

«Les décideurs politiques et le milieu scientifique doivent s’allier pour trouver les solutions les plus rapides et efficaces à implanter pour limiter au maximum les impacts des changements climatiques qui sont subis par la population», a-t-elle plaidé.

Parmi les aménagements financés à travers l’entente de 117 millions $ dans le cadre du Plan pour une économie verte, la Ville de Montréal cite des plaines végétalisées, des aménagements de jeux en contre-bas ou encore des bassins creusés multifonctions.

Depuis 2022, la Ville de Montréal a déjà aménagé sept parcs et 800 trottoirs éponges, complémentaires aux aménagements souterrains visant à réduire les impacts des pluies abondantes.

«Le gouvernement du Québec est heureux de pouvoir appuyer ces initiatives qui sont des incontournables dans l’adaptation climatique», a souligné le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette.