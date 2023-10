Records de chaleur dans le grand Montréal: les terrasses sont occupées en octobre

Des Montréalais profitaient des dernières terrasses encore ouvertes cette année alors qu’un nouveau record de chaleur a été atteint mardi dans le grand Montréal, et avant que du temps plus frais s'installe dès la fin de la semaine.

« Cette semaine, c’est vraiment la semaine parfaite. Il fait super chaud et beau, alors on en profite vraiment parce que la semaine prochaine, je pense qu’on va avoir froid » souligne Caroline Robin, une Française nouvellement installée à Montréal, rencontrée sur une terrasse de l’avenue du Mont-Royal.

Photo Marianne Langlois

La séquence de beau temps et de chaleur se poursuit avec des températures largement au-dessus des normales de saison. Mardi, des mercures dépassant les 26 degrés ont été enregistrés dans différents secteurs du Québec, dont le grand Montréal, Trois-Rivières, Shawinigan et Repentigny.

« On bat un record à plusieurs endroits [...] aujourd’hui, demain et même après-demain, on est dans le maximum de cette période chaude et humide », observe Simon Legault, météorologue à Environnement Canada, qui souligne que le mercure a atteint 30,1 degrés Celsius à l’aéroport de Maniwaki. La dernière fois que le mercure était aussi élevé un 3 octobre, c’était en 1937, rapporte Environnement Canada.

Dans plusieurs quartiers de Montréal, dont le Plateau Mont-Royal, de nombreuses personnes ont utilisé la chaleur comme prétexte pour profiter des dernières belles journées de terrasses de la saison.

« On en profite, il fait vraiment beau et j’aime beaucoup le concept des terrasses, on veut passer du temps à l'extérieur », mentionne avec un sourire dans la voix Graziella Rizzardi en visite à Montréal pour passer du temps avec sa fille.

Photo Marianne Langlois

À quelques semaines à peine de la mi-session, des étudiantes universitaires s’offraient une pause au soleil entre deux cours.

« J’ai un cours tout à l’heure, mais ça ne donne pas envie d’étudier tout ce beau temps [...] On en profite pour se voir et passer du temps ensemble », souligne Gabrielle Tessier, étudiante à l’Université de Montréal.

Photo Marianne Langlois

Le beau temps fait aussi le bonheur des restaurateurs et de leur personnel qui voient leurs terrasses aussi occupées que lors des chaudes périodes d’été.

« La terrasse, ça amène de la clientèle, les gens veulent être à l’extérieur et veulent profiter du beau temps », explique Halima Madin, serveuse au Sham sur Mont-Royal, qui souligne que la terrasse est actuellement aussi populaire que pendant l’été.

« On en profite, comme tout le monde, mais on ne peut pas nier les changements climatiques. On sent que ce n’est pas normal », insiste Jane Barr, rencontrée en milieu d’après-midi alors qu’elle lunchait avec une amie.

Photo Marianne Langlois

Environnement Canada précise que de telles températures « ne sont pas normales » pour cette période de l'année, mais qu'un retour à des températures plus fraîches est prévu dès la fin de la semaine.