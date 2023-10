Dossier orignal, une pétition de la FédéCP pour en savoir plus

Pour répondre aux interrogations de nombreux chasseurs et dans le but d’en savoir plus sur les mesures concernant le suivi de l’orignal au Québec, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs a décidé de lancer une pétition.

« Il y a une baisse d’orignaux dans certains secteurs qui semble méconnue, comme on a pu le constater avec la prolongation du moratoire dans la réserve faunique de La Vérendrye », explique le président de la Fédération, Marc Renaud.

« On se demande si parfois c’est de l’improvisation parce que comme il y a plusieurs utilisateurs de la ressource, il faut que tout le monde confirme ses données. Aussi, on s’inquiète comme fédération à savoir si la ressource se porte bien pour assurer un prélèvement juste et équitable pour tout le monde. Il y a des baisses ailleurs que dans La Vérendyre, dans les zones 27 et 2 par exemple.

« Nous avons la chance d’avoir des biologistes compétents, qui peuvent effectuer le travail. Toutefois, ils ont besoin d’outils pour dresser des inventaires plus réguliers, entre autres. Nous demandons aux décideurs de leur accorder les budgets nécessaires.

« Nous ne voulons pas revivre la période des années 1980-90 alors que l’orignal était sérieusement en problème, en termes de cheptel. Il faut en savoir plus sur les maladies, les différents types d’utilisateurs de la ressource. Les chasseurs sportifs ne doivent pas être les seuls pénalisés. »

LE LIBELLÉ

Pour justifier le dépôt de sa pétition, la Fédération explique dans ses informations qu’elle « demande au gouvernement des mesures concrètes pour renforcer le suivi des populations d’orignaux du Québec ».

Les dirigeants de la Fédération invitent les chasseurs à exprimer « leur inquiétude face aux conséquences économiques et sociales d’une gestion inadéquate des cheptels d’orignaux et de la restriction d’accès au territoire pour tous les Québécois(es) ». Précisément, la pétition demande les deux points suivants :

L’augmentation des ressources pour le programme d’inventaires aériens afin d’offrir un suivi précis, actualisé et continu des populations d’orignaux au Québec. Une publication annuelle et systématique de l’ensemble des données concernant les populations d’orignaux, recueillies par le gouvernement.

La Fédération appelle aussi à une collaboration entre le gouvernement, les communautés autochtones, les chasseurs et les autres parties prenantes pour trouver des solutions bénéfiques pour tous.

Pour le président, cette démarche se veut aussi une façon de placer tout le monde sur un pied d’égalité devant le problème.

« Pour être certain que tous les utilisateurs soient restreints, peu importe leurs origines et leurs secteurs, il faut connaître les cheptels au maximum partout au Québec. En gros, cette pétition dit tout simplement au gouvernement : mettez de l’argent parce que la ressource nous préoccupe. Il y a des diminutions un peu partout.

« On nous a parlé d’un tirage au sort alors que la méthode de l’alternance a fait ses preuves depuis longtemps. Il doit certainement y avoir des gens qui sont inquiets au gouvernement. Nous lançons un cri d’alarme. »

Si vous désirez signer cette pétition, elle est présentement sur le site de l’Assemblée nationale.

EN BREF

CHASSEURS GÉNÉREUX

N’oubliez surtout pas de vous inscrire au programme Chasseurs généreux, parrainé par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, en collaboration avec de nombreux commanditaires dont la SEPAQ et Latulippe. Ce programme se veut un partage de la viande de gibiers, avec des gens dans le besoin, par le réseau des Banques alimentaires du Québec. Il vous suffit de choisir un boucher certifié dont la liste apparaît sur le site de la FédéCP. Vous pouvez tout savoir en vous rendant sur le site chasseursgenereux.com.

SALON DE LA POURVOIRIE

La saison du Salon national de la pourvoirie va débuter le 18 janvier prochain avec la présentation du premier événement de la saison au Centre des congrès du Sheraton de Laval. Pour la grande région de Québec, l’événement a changé de site pour 2024. Le salon se déroulera au Centre des congrès de Lévis, du 25 au 28 janvier. La saison de l’équipe du promoteur Gaétan Mondou se poursuivra à Trois-Rivières au Complexe sportif A. Desjardins, du 8 au 10 mars, pour se terminer à Sherbrooke au centre de Foires du 22 au 24 mars. Tous ces rendez-vous sont des occasions idéales de rencontrer les pourvoyeurs, les gens des réserves fauniques et tous les intervenants de milieu qui peuvent vous aider à planifier vos sorties de chasse et de pêche en 2024.

PROMESSES REMPLIES

Les bottes de la Série Elk Stalker de Rocky remplissent bien les promesses du fabricant américain qui mentionne qu’elles sont confortables et imperméables. Elles ont passé le test lors de la sortie de chasse à Anticosti. Il y avait de l’eau partout dans les sentiers et les plaines. Même après une longue de journée de chasse, elles demeuraient confortables, sans devenir lourdes. Elles sont vraiment conçues pour les amateurs de chasse du gros gibier.