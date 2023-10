«Entre ciel et mer» en tournée: un spectacle tout désigné pour les 30 ans du Cirque Éloize

L’institution madelinienne du Cirque Éloize fête cette année ses 30 ans d’existence et pour souligner cette marque, c’est le spectacle aux saveurs des Îles-de-la-Madeleine Entre ciel et mer qui est présenté à travers la province ainsi qu’en Europe.

Entre ciel et mer roulait sa bosse aux Îles-de-la-Madeleine depuis les deux derniers étés, et selon le conteur madelinot Cédric Landry, la décision d’amener ce spectacle multidisciplinaire sur la route pour fêter les 30 ans du Cirque Éloize était la plus logique à prendre.

« Le Cirque [Éloize] a pris naissance aux Îles, c’était donc logique [pour fêter ses 30 ans] de faire une tournée avec ce spectacle, qui parle des Îles et qui est enraciné aux Îles », se réjouit le conteur d’expérience, avec l’accent qu’on connaît aux Madelinots.

Nigel Quinn

Une grande fierté pour ce coin de pays

Si le spectacle Entre ciel et mer, qui allie conte, acrobaties, danse et musique, a fait un tabac auprès des touristes lors de ses deux étés de représentation à La Seine de Havre-Aubert, les résidents des Îles-de-la-Madeleine sont aussi très fiers de savoir que leur culture s’apprête à voyager outre-mer.

Nigel Quinn

« On sentait déjà la fierté des gens des Îles [lors des représentations locales] », mentionne Cédric Landry. « Mais quand on a annoncé qu’on partait en tournée, ils étaient très fiers de savoir que la parole des Îles allait voyager », se souvient le conteur.

Outre Cédric Landry, qui a grandi aux Îles-de-la-Madeleine avant de partir au début de sa vingtaine, et le fondateur du Cirque Éloize, Jeannot Painchaud, aussi originaire de ce coin de pays, les trois musiciens de la troupe sont également de fiers Madelinots.

L’accent n’est pas un problème

Une fois la tournée québécoise terminée, le spectacle Entre ciel et mer s’envolera pour l’Europe, où il sera présenté pendant près de cinq mois en France, en Belgique et en Suisse. Ayant déjà fait opérer sa magie sur le Vieux Continent, le conteur de la troupe ne considère pas l’accent acadien comme un inconvénient lorsqu’il se retrouve face à un public qui s’exprime dans un autre patois.

« Parfois, je dois parler plus tranquillement ou bien expliquer quelques expressions, mais c’est comme ça aussi au Québec », rigole le Madelinot. « Je crois que c’est important de ne pas se dénaturer, car les Européens aiment notre culture et le fait qu’on soit différents d’eux », explique-t-il ensuite.

Entre ciel et mer sera présenté au Théâtre Capitole de Québec du 4 au 7 octobre et au Théâtre Maisonneuve de Montréal du 16 au 18 novembre. La tournée en sol québécois se terminera le 1er décembre à Saint-Jean-sur-Richelieu et la troupe du Cirque Éloize prendra la direction de l’Europe à la fin janvier pour revenir au pays au mois de mai.