Est-ce la fin du parcours de Jonathan Quick?

Les Rangers de New York ont procédé au rappel du gardien de but Dylan Garand de la Ligue américaine de hockey (LAH), ce qui laisse place à plusieurs spéculations concernant l’avenir du vétéran Jonathan Quick.

L’Américain de 37 ans, qui a remporté avec les Golden Knights de Vegas au printemps sa troisième coupe Stanley en carrière, a signé le 1er juillet un contrat d’une saison et de 925 000 $ avec les Blueshirts. Pressenti pour être le substitut du gardien régulier Igor Shesterkin, le cerbère pourrait voir son aventure avec les Rangers prendre fin beaucoup plus rapidement que prévu. Et le cas échéant, le sujet de la retraite risque d’être abordé s’il ne trouve pas preneur ailleurs.

Quick n’a convaincu personne cet automne. En deux matchs préparatoires, il a affiché un taux d’efficacité de ,821 et une moyenne de buts accordés de 6,00.

Celui-ci pourrait faire l’objet d’une rétrogradation dans la LAH, mais auparavant, son nom devra être placé au ballottage pour une période de 24 heures. Certaines équipes ont un besoin à combler au poste de deuxième gardien ou doivent composer avec des blessures. C’est le cas du Lightning de Tampa Bay, qui se passera d’Andrei Vasilevskiy pour plusieurs semaines et qui pourrait réclamer le gardien d’expérience.

Pour conclure le calendrier hors-concours, les Rangers doivent affronter les Devils du New Jersey et les Bruins de Boston mercredi et jeudi, respectivement. Promu du Wolf Pack de Hartford, Garand sera donc disponible pour ces matchs.