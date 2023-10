François Legault perd la face avec le troisième lien

En ramenant le projet de troisième lien en plein épisode de panique, au lendemain d’une cuisante défaite dans le comté de Jean-Talon, le premier ministre Legault fournit la démonstration la plus éloquente à l’effet qu’il gouverne au gré des sondages.

Le premier ministre dit avoir compris le message envoyé par la population dans Jean-Talon. Il a tout faux.

Le projet en soi n’a jamais représenté un enjeu dans Jean-Talon, et la preuve c’est que le PQ, un parti anti-troisième lien, a remporté une victoire écrasante. Ce que les citoyens reprochent au gouvernement, c’est de les avoir pris pour des valises afin d’obtenir leur vote.

La grande illusion du troisième lien autoroutier a été savamment maintenue durant la campagne électorale, même si le gouvernement ne disposait d’aucune étude et que tous les experts décriaient le projet.

Pitoyable mise en scène

Puis quelques mois après l’élection, en avril, la ministre Geneviève Guilbault est débarquée à l’Assemblée nationale avec ses gros cartables et son arrogance. Le plus sérieusement du monde, sans aucun nouvel argument valable, elle a annoncé l’abandon du projet.

Cette pitoyable mise en scène n’a trompé personne. À commencer par les citoyens, qui n’ont vraiment pas apprécié, et avec raison, d’être traités ainsi comme de la merde. C’est là que le lien de confiance s’est brisé.

François Legault avait alors justifié ce revirement en évoquant « la seule décision responsable à prendre pour les contribuables. » Il avait raison, mais aurait dû agir bien avant.

Comme une girouette

Comment M. Legault peut-il penser rétablir le lien de confiance en ramenant ce projet telle une girouette, tout cela parce que son parti a subi une dégelée dans Jean-Talon?

Si on suit son raisonnement, le projet redevient intéressant parce que sinon, il craint de perdre trop de comtés dans la grande région de Québec aux prochaines élections?

Le troisième lien a été analysé de manière beaucoup plus lucide du côté de Montréal, depuis 2018. Les gens n’étaient pas concernés, soit, mais on s’y est basé davantage sur les avis des experts.

M. Legault et son gouvernement ont donc abandonné le projet parce qu’ils perdaient trop de plumes à Montréal.

Sauf qu’en ramenant ainsi le projet pour des raisons électoralistes, dans la plus grande improvisation, ce ne sont plus que des plumes mais bien la face que le premier ministre perd, et ce à la grandeur du Québec.