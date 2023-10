Jakub Dobes va prendre ce qu’on va lui donner avec le Rocket

Jakub Dobes ne sait pas combien de matchs il jouera avec le Rocket de Laval cette saison. Son entraîneur Jean-François Houle ne le sait pas plus.

Cette incertitude vient du fait qu’on ne sait pas encore ce que le Canadien de Montréal fera avec Cayden Primeau, l’homme de confiance depuis quatre ans à Laval. La situation va grandement changer selon qu’il amorcera la saison avec le Canadien ou le Rocket. Si Primeau revient, Houle aura à jongler entre ses deux hommes masqués.

«Si c’est ce qui arrive, on va gérer ça et on ne sera pas malheureux d’avoir deux bons gardiens de but, c’est un très beau problème.

«Primeau est un peu plus vieux, il a de l’expérience et il peut aider un plus jeune, croit l’entraîneur-chef. Je ne sais pas si Jakub peut-être numéro un dès maintenant, mais il est plus loin que je pensais dans son développement.»

Première saison

Le gardien de 22 ans en sera à une première année chez les professionnels après deux saisons avec Ohio State dans la NCAA.

Avec les Buckeyes, il a été fort occupé en disputant 35 et 40 matchs. Les choses pourraient donc être différentes cette année s’il doit partager le travail avec Primeau.

«Je n’ai aucune idée de l’utilisation qu’on fera de moi. Qu’on prononce mon nom 60, 20 ou 10 fois, je serai content et je serai prêt.

«J’aime jouer et compétitionner, c’est le genre de gardien que je suis, mais si je joue moins de matchs, je vais m’ajuster, ça sera une nouvelle expérience.»

Bonne attitude

Dans les circonstances, le grand gaillard de 6’ 4’’ et 205 lb prend les choses de la bonne façon, mais si on le sent très confiant en ses moyens.

«Je ne suis pas déçu d’être à Laval, je veux seulement jouer des matchs, gagner et prendre de l’expérience. Il n’y a pas de doute dans mon esprit que si je travaille bien, je serai dans le vestiaire [du Canadien] un jour.»

Le Tchèque de 22 ans qui a été réclamé par le Canadien en cinquième ronde en 2020 a des raisons d’être en confiance.

Arrivé en Amérique du Nord il y a six ans, il a notamment disputé 47 matchs avec les Lancers d’Omaha dans l’USHL en 2020-2021 et lors de ses deux saisons à Ohio State, il a présenté des moyennes de 2,26 et 2,31 de même qu’un pourcentage d’arrêt de ,934 et ,918.