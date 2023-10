La magie d’Anticosti est de retour pour les chasseurs

RIVIÈRE BELL | Plusieurs observateurs l’avaient dit au cours des dernières semaines, le cerf de Virginie, ou chevreuil en langage populaire, est vraiment de retour sur l’île d’Anticosti. Après y avoir vécu un séjour de chasse à la fin septembre, je me joins à ceux qui disent que le chevreuil domine à nouveau la forêt anticostienne.

En compagnie de mes fidèles compagnons de chasse, je me suis rendu au pavillon de la rivière Bell, dans l’est de l’île. Après un vol d’un peu plus d’une heure depuis Québec jusqu’à l’aéroport de Safari, nous voilà sur place. En constatant les résultats de chasse des différents groupes que nous remplacions, nous nous sommes mis à rêver. Nous allions enfin vivre ces rencontres multiples comme dans le bon vieux temps.

Notre guide pour cette aventure, Gaston Henley, qui parcourt le secteur de Bell depuis 40 ans, nous raconte que oui, la chasse est bonne. Il nous mentionne que le groupe précédent a réussi une note parfaite. Grâce à sa connaissance très pointue du territoire, il nous explique que nous aurons de très belles zones de chasse, très productives, avec des terrains où les chevreuils aiment bien vivre en septembre.

En arrivant au pavillon, je réalise qu’au total, nous sommes 28 chasseurs, ce qui signifie une récolte de 56 bêtes. Dans ma tête, je me dis que c’est tout un contrat, mais devant l’enthousiasme de Gaston, je m’incline et j’espère.

Le bal commence

Dès notre premier matin de chasse, nous réalisons que notre guide ne nous a pas raconté d’histoires.

Régulièrement, on peut apercevoir des chevreuils le long des routes, dans les sentiers, dans les plaines, partout où on peut avoir accès. Les fameux bucks se font un peu plus timides à se présenter à découvert. Ils sont plutôt nerveux lorsqu’ils voient le camion. Il faut dire que nous étions le troisième groupe sur le territoire.

Les femelles seules, ou avec un ou deux veaux, sont omniprésentes. Mais le fameux chevreuil trophée que tous les chasseurs recherchent n’est pas facile à débusquer. Il va falloir travailler différemment.

Les sentiers très bien aménagés deviennent notre porte de sortie. Après avoir réussi à récolter un premier chevreuil dès le premier matin, mon compagnon Michel Simard accepte l’invitation du guide qui lui suggère de terminer sa journée dans un sentier où, selon lui, un beau mâle a été aperçu assez régulièrement.

Pendant que nous continuons notre route vers d’autres destinations, mon ami marche tranquillement quand soudain, il aperçoit le fameux mâle qui se tient debout dans le sentier, face à lui. Il a réussi un tir parfait pour récolter ce magnifique huit pointes qui a fait mourir d’envie bien des chasseurs présents au pavillon.

La danse se poursuit ainsi durant nos cinq jours de chasse, permettant à notre groupe de récolter les huit chevreuils réglementaires.

Pour donner une idée du taux de succès de l’ensemble du groupe, 55 chevreuils ont été récoltés sur une possibilité de 56. Le manquant était le choix du chasseur. Un groupe de quatre chasseurs de Saint-Urbain, dans Charlevoix, a récolté huit mâles avec des panaches de 6 à 11 pointes. Mes amis du Maine, Corie Skidgell et son conjoint Roland Singer, ont récolté trois mâles sur quatre chevreuils, dont un avec un panache de sept pointes.

Très honnêtement, j’ai retrouvé la chasse à Anticosti comme au bon vieux temps, alors que l’on apercevait plus de 20 bêtes par jour.

Le secteur Bell

Dans ce secteur, il y a sept zones de chasse où on retrouve des sentiers aménagés, le bord de mer, sans oublier les immenses plaines où les chevreuils aiment bien se nourrir.

En plus du bâtiment principal, où tous les services de nourriture sont offerts, il y a deux chalets. Comme c’est en formule plan américain, tous les services de logement et nourriture sont inclus, de même qu’un guide pour quatre chasseurs avec camion tout neuf et un quad. Chaque jour, vous changez de zone. Toute l’équipe, dirigée de main de maître par le chef guide Sylvain Roberts, saura vous faire vivre un séjour hors de l’ordinaire.

Les hivers cléments des dernières années ont permis ce retour du chevreuil. Nous avons vu plusieurs jeunes et daguets qui vont devenir de très beaux mâles dès l’an prochain. Dans le secteur de l’est de l’île, on retrouve aussi plusieurs secteurs offerts en plan européen comme Dauphiné, Box et Renard, pour ne nommer que ceux-là.

Pour en savoir plus sur les disponibilités d’ici à la fin de la saison dans le secteur de Bell et tous les autres, vous pouvez joindre les gens de SEPAQ Anticosti au 1 800 463-0863 ou directement à Port-Menier au 418 535-0231. Toute une aventure à vivre !