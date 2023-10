Le Canada veut maintenir des diplomates en Inde, menacés d'expulsion

Le Canada a assuré mardi qu'il était primordial de maintenir des diplomates en Inde après que des médias ont rapporté que New Delhi avait demandé à Ottawa de rapatrier plusieurs dizaines de ses représentants en pleine crise diplomatique entre les deux pays.

«Il y a certainement des tensions entre nos gouvernements, mais dans des moments de tensions, ce qui est le plus important, c'est de continuer à avoir des gens sur le terrain», a déclaré la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly à la presse.

Selon le Financial Times, le Canada a reçu une directive du gouvernement indien lui demandant de rapatrier une quarantaine de diplomates d'ici le 10 octobre.

Mme Joly a refusé de confirmer cette information, affirmant que le dialogue avec New Delhi se tenait «en privé».

«Nous sommes en discussion avec le gouvernement indien et par conséquent nous allons aussi continuer à travailler sur la protection de nos diplomates», a-t-elle ajouté.

Le Premier ministre du Canada Justin Trudeau a lui aussi refusé de confirmer le départ imminent d'émissaires canadiens mais a qualifié la situation de «difficile».

«Nous allons rester fermes, nous n'allons pas chercher à provoquer, nous allons continuer à être présents sur le terrain», a-t-il déclaré.

Le ministère indien des Affaires étrangères a également refusé de s'exprimer sur le sujet.

Les relations indo-canadiennes se sont dégradées il y a deux semaines lorsque le Canada a évoqué l'implication possible du gouvernement indien dans l'assassinat d'un leader sikh en juin près de Vancouver.

Qualifiant les accusations d'Ottawa d'«absurdes», New Delhi a depuis déconseillé à ses ressortissants de se rendre dans certaines régions canadiennes et a cessé «temporairement» de traiter les demandes de visas pour l'Inde de ressortissants canadiens.

Selon Michel Juneau-Katsuya, expert en sécurité nationale et ancien haut responsable du renseignement canadien, il devient de plus en plus pressant pour le Canada de dévoiler des «preuves» susceptibles d'étayer ses affirmations avant que la crise diplomatique ne s'aggrave davantage.

