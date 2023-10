Le Japon a connu son plus chaud mois de septembre depuis 125 ans, après avoir déjà battu des records cet été, a annoncé l'agence météorologique nationale (JMA), alors que le monde entier se dirige vers des records de chaleur.

La température moyenne dans l'archipel en septembre était supérieure de 2,66°C à la normale, a précisé lundi l'agence JMA.

Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis la mise en place de statistiques comparables en 1898, a déclaré dans un communiqué la JMA, qui avait déjà annoncé précédemment que le Japon avait connu entre juin et août les températures moyennes les plus chaudes jamais enregistrées.

Ces observations rejoignent celles de toute la planète, en route pour battre en 2023 le record annuel de température. Après avoir déjà enregistré le trimestre le plus chaud de l'Histoire lors de l'été boréal (juin-juillet-août), le monde constate les effets du changement climatique causé par l'humanité et renforcé ces derniers mois par le retour, au-dessus du Pacifique, du phénomène cyclique El Niño, synonyme de réchauffement supplémentaire.

Septembre 2023 est également devenu très largement le mois de septembre le plus chaud jamais mesuré en Allemagne, Pologne, Suisse ou encore en France, où l'agence météorologique nationale a annoncé vendredi une température moyenne «entre 3,5 et 3,6°C au-dessus de la période de référence 1991-2020» pour le mois dernier.

Le Royaume-Uni a lui aussi connu son mois de septembre le plus chaud, à égalité avec le record enregistré en 2006, ont annoncé lundi les services météorologiques locaux.