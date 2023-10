Le «manque de classe» de Radio-Canada

Vous êtes scandalisés que La petite vie, la série chouchou de retour 25 ans plus tard, ne soit diffusée pour l’instant que sur la plateforme EXTRA de TOU.TV d’ICI Radio-Canada, donc que seuls les abonnés payants y aient droit ?

Vous pensez, comme Marc Labrèche, que Radio-Canada aurait dû être plus « élégante » et avoir plus de « classe » en diffusant tout de suite et GRATUITEMENT cette série à la télévision générale ?

Vous pensez, comme Claude Meunier, que « ça appartient au Québec, cette série-là, ça appartient au monde » et que ça fait long d’attendre jusqu’en février pour que tous les Québécois puissent la voir ?

J’ai envie de dire « Je vous l’avais dit ».

COMMENT QU’Y VA ?

J’ai écrit 1001 chroniques dans Le Journal de Montréal/Le Journal de Québec pour dénoncer le fait que la société d’État se moque de nous en nous chargeant pour du contenu qu’on a déjà payé avec nos impôts.

J’en ai écrit 1001 autres pour dire qu’au lieu de s’adresser à TOUS les Canadiens, comme le spécifie son mandat, Radio-Canada créait deux classes de citoyens : les payants ... et les autres.

En février de cette année, à propos des épisodes de Un gars, une fille qui étaient eux aussi diffusés d’abord sur l’EXTRA, j’écrivais ceci :

« En effet, vous financez déjà toutes les productions de Radio-Canada, par le biais de vos impôts et taxes, à même le financement fédéral de 1,5 milliard par année. Payer un abonnement pour avoir accès à une production que vous avez déjà financée, c’est l’équivalent de payer une première fois pour un gâteau à la pâtisserie et payer une deuxième fois pour avoir le droit de le manger. »

Si vous en avez les moyens, vous avez pu voir les six épisodes de La petite vie dès leur mise en ligne sur l’EXTRA de tou.tv. Sinon, vous allez devoir attendre 117 jours avant que ça soit diffusé à la télévision conventionnelle. Cent dix-sept jours à entendre vos collègues de bureau raconter les meilleures blagues de Pôpa autour de la machine à café et ne pas savoir de quoi ils parlent. « C’est plate pour les fans », a déclaré Claude Meunier à Paul Arcand. C’est un euphémisme. La petite vie a été le plus gros succès télévisuel de l’histoire de la télé québécoise. Des contribuables lambda ont écouté la série dans sa première diffusion puis ont été fidèles à chacune de ses 12 rediffusions. Me semble que la moindre des choses aurait été que Radio-Canada remercie ces « fidèles » de la première heure en leur donnant gratuitement accès aux nouveaux épisodes.

STEAK, BLÉ D’INDE, PATATES

Vous me direz que le premier mois de l’EXTRA est gratuit. Qu’on n’a qu’à s’abonner, voir les six épisodes, puis annuler notre abonnement. Mais voyez-vous, c’est une question de principe. Un principe, comme par exemple : « Une télévision publique, qui appartient à tous les Canadiens, doit s’adresser à tous les Canadiens de façon équitable. »

« C’est pas mon choix, c’est le choix du diffuseur, on aurait aimé que ça soit rassembleur pour tout le monde », a déclaré Meunier à Tout le monde en parle.

Voilà le mot-clé : rassembleur.

Une télé publique qui rassemble tous les citoyens : c’est aussi simple qu’une recette de pâté chinois.