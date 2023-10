Les 6 fois où le résultat d’une élection partielle nous a coupé le souffle

Le Parti québécois a sonné le gouvernement Legault et confondu les analystes en remportant la victoire dans Jean-Talon. Ce n’était pas la première fois qu’une élection partielle causait la surprise générale. Voici six fois où le résultat d’une partielle nous a laissés bouche bée.

1. Geneviève Guilbault ravit Louis-Hébert aux libéraux (2017)

Elisa Cloutier

Déclenchée après la démission de Sam Hamad, éjecté du conseil des ministres un an plus tôt en raison de ses liens avec l’ex-ministre et collecteur de fond libéral Marc-Yvan Côté, la partielle dans Louis-Hébert à l’automne 2017 a été particulièrement rocambolesque.

Dans les premiers jours de la campagne, les candidats Éric Tétreault (PLQ) et Normand Sauvageau (CAQ) avaient été contraints de se retirer en raison d’allégations de harcèlement de travail dans leur passé.

C’est alors que Geneviève Guilbault a sauté dans l’arène pour le parti de François Legault, avant de l’emporter de façon décisive 20 jours plus tard, mettant fin à 15 ans de règne libéral dans ce comté, et servant de bougie d’allumage pour la CAQ, qui allait remporter l’élection générale un an plus tard et former un gouvernement majoritaire.

2. Une péquiste gagne dans Laurier-Dorion (2004)

JMTL

La jeune candidate du Parti québécois, Elsie Lefebvre, avait pris tout le monde par surprise en remportant l’élection partielle dans Laurier-Dorion, qui était à l’époque un château-fort libéral, en 2004.

Le jour du vote, bien des électeurs libéraux sont restés chez eux, ce qui a permis à la candidate péquiste d’obtenir une mince majorité de 483 votes. Mme Lefebvre passera ensuite trois ans à l’Assemblée nationale, avant de se faire ravir son siège par le libéral Gerry Sklavounos aux élections générales suivantes, en 2007.

À ce jour, aucun autre péquiste n’a réussi à mettre la main sur Laurier-Dorion. Fait intéressant, le député actuel de la circonscription, Andrés Fontecilla, était sur les blocs de départ dans cette partielle, sous la bannière de l’Union des forces progressistes (UFP), l’ancêtre de Québec solidaire.

3. Nathalie Rochefort est élue dans Mercier (2001)

JMTL

Seulement deux libéraux ont réussi à se faire élire dans la circonscription de Mercier : l’ancien premier ministre Robert Bourassa, de 1966 à 1976, et... Nathalie Rochefort, lors d’une élection partielle en 2001. Elle avait alors réussi à se faufiler en profitant de la division du vote entre le PQ et l’UFP. Cela faisait 25 ans que le PQ avait mainmise sur le comté, qu’il réussira d’ailleurs à reprendre dès l’élection générale de 2003.

4. Argenteuil élit un souverainiste (2012)

Claude Cormier / Agence QMI

Les électeurs d’Argenteuil étaient conviés aux urnes en juin 2012 après le départ du libéral David Whissell, qui avait préféré son entreprise de construction à son rôle de député. C’est le péquiste Roland Richer qui l’avait emporté, un exploit pour son parti, qui n’avait jamais gagné ce comté, longtemps représenté par le chef libéral Claude Ryan. La cheffe du PQ de l’époque, Pauline Marois, avait interprété ce résultat comme «le début de la fin» du règne libéral de Jean Charest.

M. Richer réussira à se faire réélire trois mois plus tard aux élections générales de 2012, mais il sera battu en 2014.

5. Percée adéquiste sur la Côte-Nord (2002)

L’adéquiste François Corriveau a écrasé ses adversaires du PLQ et du PQ lors de la partielle dans Saguenay (aujourd’hui René-Lévesque), en avril 2002. Il avait obtenu 47,8% des suffrages et une majorité de plus de 4000 voix, loin devant le candidat péquiste qui avait terminé au troisième rang... dans ce qui était considéré un comté sûr pour la formation souverainiste. Le PQ l’a d’ailleurs reconquis au printemps 2003, lors des élections générales au terme desquelles Bernard Landry a été chassé du pouvoir.

La même année, l’ADQ avait remporté deux autres sièges lors d’élections partielles, avec Marie Grégoire dans Berthier, et Sylvie Lespérance dans Joliette, des sièges qu’il ne réussira pas non plus à conserver l’année suivante.

6. Le PQ porté aux nues dans Jean-Talon

Photo Agence QMI, René Baillargeon

Les sondages laissaient présager une lutte serrée entre la CAQ et le PQ dans Jean-Talon, et bien des gens pensaient que le gouvernement Legault parviendrait à conserver cette circonscription de Québec grâce à la division des partis d’opposition. Mais les choses ne se sont pas déroulées ainsi.

Le candidat péquiste Pascal Paradis a plutôt réussi à canaliser le vote des électeurs insatisfaits et à récolter 44% des suffrages, soit plus du double du gouvernement, laissé pantois loin derrière avec 21% des votes. C’est la première fois de l’histoire que le PQ remporte ce comté.