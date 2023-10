Les maudites hormones

J’ai 52 deux ans. À partir de 48 ans, j’ai vécu des bouleversements épouvantables. Mère de deux adolescents, je suis devenue d’une impatience totale envers eux. Tout ce qu’ils faisaient me tapait sur les nerfs et je ne me gênais pas pour le leur faire savoir, moi qui auparavant ne levais jamais le ton avec eux. Leur père avec qui j’étais mariée depuis dix-huit ans ne me reconnaissait plus.

À ce gros changement de caractère s’est vite ajouté un paquet de petits irritants dont le plus spectaculaire était : les maudites bouffées de chaleur. Elles arrivaient pendant la nuit comme pendant le jour, et chaque fois je ne pensais qu’à une chose, me jeter tête première sous la douche pour m’enlever cette couche de sueurs déplaisantes qui me faisaient ressembler à une truie en chaleur.

Puis la pandémie est arrivée avec son lot de restrictions qui nous ont rendu la vie si difficile. Et c’est là que ça a pété entre mon mari et moi. Il faut le dire, je n’étais plus vivable. Même moi je n’arrivais plus à me supporter. Les enfants sont partis vivre avec lui quand on a décidé de se séparer, et je les comprenais, en même temps que je m’en voulais de ne plus correspondre à la mère idéale telle que décrite dans les livres savants.

Le généraliste qui me suivait en gynécologie depuis toujours s’est montré plutôt inefficace dans le soulagement de tous mes maux, tant physiques que mentaux, pour ne pas dire moraux. Heureusement que Véronique Cloutier a fait les fameux documents audiovisuels Loto-Méno. C’est là que j’ai finalement compris que je n’étais pas seule dans la galère de ce si difficile passage de vie pour bien des femmes.

Même si les choses se sont un peu arrangées avec le temps entre mes enfants et moi, mon grand regret c’est de n’avoir pas su préserver mon couple. Aujourd’hui que ma situation est sous contrôle, je reprendrais volontiers la vie avec mon ex, mais malheureusement il a quelqu’un d’autre dans sa vie et il semble heureux.

Une femme un peu plus en paix

Sur ce sujet justement, j’ai eu l’opportunité d’entendre hier matin à la radio de Radio-Canada à l’émission de Boucar Diouf, une excellente entrevue de la docteure Sylvie Demers qui est aussi biologiste et chercheuse en médecine expérimentale (génétique moléculaire humaine). Elle milite ardemment pour que l’hormonothérapie féminine bio-identique (dont Véronique Cloutier faisait justement l’éloge dans ses documentaires) soit reconnue et prescrite avec art et science à toutes les femmes qui en font le choix. Elle est aussi l’auteure du best-seller Hormones au féminin : Repensez votre santé et fondatrice du Centre ménopause-andropause Outaouais. La Dre Sylvie Demers s’est donné comme principale mission de faire reconnaître les multiples bienfaits des hormones féminines pour la santé.