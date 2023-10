LNH : Samuel Blais est très productif chez les Blues

Après avoir vécu une saison 2022-2023 passablement mouvementée, le Québécois Samuel Blais se dit fin prêt à connaître un nouveau départ avec les Blues de St. Louis, l’équipe lui ayant accordé une première chance dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le patineur de 27 ans qui fut un choix de sixième tour de l’organisation du Missouri en 2014 a renoué avec celle-ci quand elle a transigé avec les Rangers de New York pour se départir du vétéran Vladimir Tarasenko. Si les Blues ont raté les dernières séries éliminatoires, ce n’est sûrement pas en raison des performances de Blais, car il a totalisé neuf buts et 11 mentions d’aide pour 20 points en 31 rencontres à la suite de l’échange.

Ainsi, le numéro 79 se prépare à la prochaine campagne avec un bon élan et au camp d’entraînement, il semble profiter du rythme déjà acquis. D’ailleurs, il a touché la cible lors du match de lundi contre les Blue Jackets de Columbus. Cet automne, l’instructeur-chef Craig Berube l’a fait jouer aux côtés de Jakub Vrana et de Kevin Hayes, deux joueurs prônant des styles de jeu différents; les résultats ont plu à tous... enfin, presque.

«C’est ce que Sammy fera. Il va éloigner la rondelle des opposants grâce à son jeu physique et il est fort en possession profondément en territoire adverse. Il gardera le disque avec lui et le maintiendra là, ce qui est bon pour "Hayesy", a expliqué il y a quelques jours le pilote au site stltoday.com. Ce trio a eu énormément la rondelle et a accompli du bon travail, mais il n’a pas assez attaqué le filet ni lancé suffisamment.»

«Sammy est un gros bonhomme. Il mise sur un style lourd et il a de bonnes habiletés, a pour sa part évalué Hayes. Il est agréable de jouer avec lui. Il crée de l’espace et j’aime être le gars qui fabrique des jeux sur une surface grande ouverte en essayant d’utiliser mes partenaires de trio. Il malmène littéralement les adversaires, donc il est amusant et facile de jouer en sa compagnie.»

Capable de jouer avec tous

Cependant, peu importe ceux qui le côtoieront sur la patinoire, Blais offrira le meilleur possible à son employeur. Une fois le calendrier entamé, il devrait en principe se retrouver sur l’une des deux dernières lignes d’attaque des Blues. D’ici là, il fait le maximum possible pour aider les siens.

«Quand je suis sur la glace, je tente d’effectuer ce que j’ai fait quand on m’a placé avec "Schenner" et "Saader" : jouer dur et créer des occasions de marquer, a-t-il déclaré en évoquant son utilisation passée avec Brayden Schenn et Brandon Saad. Je leur ai dit qu’en échec-avant, je veux leur refiler la rondelle. Après, j’irai au filet en emmenant des gens avec moi.»