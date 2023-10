Logan Mailloux avec le Rocket : sage décision du CH

Jeff Gorton, Kent Hughes, Rob Ramage et Francis Bouillon ont tous martelé le même message avec Logan Mailloux depuis le tournoi des recrues à la mi-septembre. Il a besoin de millage avant de s’établir au niveau de la LNH.

Le Canadien n’a pas changé sa philosophie avec son jeune défenseur de 20 ans. Au lendemain d’un cinquième match préparatoire, une victoire de 5 à 4 en prolongation contre les Maple Leafs à Toronto, Hughes et Gorton ont choisi de renvoyer Mailloux au camp du Rocket de Laval.

Pour Mailloux, il ne s’agit absolument pas d’un désaveu. Le CH a pris une décision logique en le retournant à Laval où il aura l’occasion de jouer un rôle de premier plan pour l’équipe de Jean-François Houle.

Sous les couleurs du Rocket, Mailloux recevra fort des missions en supériorité numérique et il aura le temps de peaufiner son jeu défensif sans se retrouver constamment sous la loupe. On ne décortiquera pas chacun de ses gentes.

On ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser. On l’arrose et on la regarde grandir tranquillement. Ce bon vieux proverbe s’applique avec Mailloux.

Un bon camp

Mailloux, un choix de premier tour (31e) au repêchage de 2021, a gagné son pari lors des derniers jours. Il a connu un bon camp. Mais avant de parler du camp, il faut faire un détour dans le passé.

Le numéro 94 a chassé la rouille, mais aussi la nervosité, après un premier match décevant au tournoi des recrues à Buffalo contre l’excellente équipe des Sabres.

Après ce premier match, il a montré son caractère en appuyant sur l’accélérateur à la place de s’écraser. Pour les deux rencontres suivantes à Buffalo, face aux Bruins et aux Sénateurs, le droitier de 6 pi 3 po et 220 lb était plus confiant sur la patinoire.

Martin St-Louis a utilisé Mailloux dans trois des cinq matchs préparatoires. Même s’il n’a pas écrit son nom sur la feuille de pointage, il a atteint son objectif en se faisant remarquer. Pour un jeune homme de 20 ans, il a dégagé une grande assurance, ne craignant pas de transporter la rondelle, décochant de bons tirs et distribuant quelques bonnes mises en échec.

Mailloux n’était pas parfait lors du calendrier préparatoire. Il a fait des bourdes avec de mauvaises lectures défensives ou en s’aventurant parfois même en zone adverse lors d’un désavantage numérique. Mais ça fait justement partie de l’apprentissage.

S’il y a un truc de rassurant avec lui, c’est sa confiance. C’est probablement aussi une forme d’insouciance. Il ne reculait devant rien. Il n’a pas changé son jeu même s’il se retrouvait sur une glace de la LNH. De belles qualités pour un jeune homme.

On le reverra dans l’uniforme du CH. Mais ça ne sert à rien de bousculer l’échéancier. C’est un marathon, pas un sprint.

À sa dernière saison avec les Knights de London dans la Ligue junior de l’Ontario, Mailloux avait amassé 53 points (25 buts, 28 passes) en 59 matchs. Il a encore mieux fait lors du long parcours des Knights en séries avec 24 points (8 buts, 16 passes) en 21 matchs.

En 2021-2022, il n’avait toutefois que participé à 12 matchs en raison d’une longue suspension pour l’histoire qu’on connait et d’une blessure à une épaule.

Encore dix défenseurs

Avec le renvoi de Mailloux à Laval, il reste encore dix défenseurs au camp du CH. Mattias Norlinder, qui semble ressusciter cet automne, fait toujours partie du groupe.

Blessé au dos, Chris Wideman s’absentera pour une période indéterminée. Gustav Lindström, acquis dans l’échange de Jeff Petry avec les Red Wings, est également sur la touche.

La liste des défenseurs toujours au camp

Justin Barron

Kaiden Guhle

Jordan Harris

Johnathan Kovacevic

Gustav Lindström

Mike Matheson

Mattias Norlinder

David Savard

Chris Wideman (blessé)

Arber Xhekaj

