Meta envisage des abonnements payants pour les utilisateurs européens

Meta envisage de proposer des abonnements payants aux Européens pour utiliser Instagram et Facebook sans publicité et ainsi se conformer à la législation européenne sur les données personnelles et la publicité ciblée, d'après une source proche du dossier.

Selon une information d'abord révélée par le Wall Street Journal mardi, Meta travaille sur plusieurs formules.

Les abonnés pourraient payer environ 10 euros par mois pour leur compte Instagram ou Facebook sur leur ordinateur, et 13 euros pour les applications mobiles sur smartphones. Chaque compte supplémentaire ajouterait environ 6 euros à la facture mensuelle.

Les utilisateurs qui ne consentent pas à ce que le groupe américain récolte leurs données personnelles à des fins de ciblage publicitaire garderaient ainsi l'accès aux plateformes, moyennant finances.

Meta et Google ont bâti leur empire — et en bonne partie, la structure économique du web — sur ce modèle : le ciblage de milliards d'utilisateurs avec des publicités finement ciblées et personnalisées grâce aux données personnelles que les entreprises récoltent sur eux.

Mais l'Union européenne (UE) lutte depuis des années contre le pistage des internautes sans leur consentement, d'abord avec le règlement européen sur la protection des données (RGPD) de 2016, puis avec le règlement sur les marchés numériques (DMA), entré en vigueur cet été.

Meta a jusqu'au 6 mars 2024 pour se conformer à ses nouvelles obligations. La société californienne a exposé cette proposition aux régulateurs en septembre. Bruxelles n'a pas réagi officiellement sur ce sujet.

En juillet dernier, la Cour de Justice de l'UE a rendu une décision confirmant que Meta n'avait pas le droit de partager des informations personnelles sur ses utilisateurs entre ses plateformes.

Les utilisateurs «doivent être libres de refuser individuellement (...) de donner leur consentement à des traitements particuliers de données qui ne sont pas nécessaires à l'exécution du contrat, sans être obligés de s'abstenir totalement d'utiliser le service», a indiqué la cour le 4 juillet.

En conséquence, ces utilisateurs doivent «se voir proposer, le cas échéant moyennant une redevance appropriée, une option alternative équivalente ne s'accompagnant pas de tels traitements de données».