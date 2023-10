Météo: le Québec s’apprête à battre un record de températures

Du temps ensoleillé et chaud avec un humidex de 36 en début octobre n’est plus une vue de l’esprit, tandis que le Québec s’apprête à battre un record de températures mercredi.

Dans le sud et l’ouest du Québec, le mercure pourrait se rapprocher du seuil de 30 degrés que ne connaît habituellement pas la saison des feuilles mortes où le sol commence à geler la nuit.

Le temps sera donc chaud mardi et mercredi avec des températures de 27 et 29 degrés à Montréal et un humidex de 36 sous un soleil généreux dans un ciel complètement dégagé, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Dans le centre de la province, on prévoit un temps généralement ensoleillé, mais des nuages pourraient faire leur apparition dans certains secteurs comme le Saguenay et La Tuque avec toujours un mercure à la hausse.

L’Est-du-Québec connaîtra des conditions météo en dents de scie avec une alternance de soleil et de nuages et des températures qui chuteront brutalement pour se stabiliser au-dessous des normales de saison, selon l’agence fédérale.

Dans ces secteurs, le mercure devrait donc chuter de manière drastique, mais dans le reste de la province, on aura encore droit à des températures estivales, notamment à Montréal et en Outaouais où il fera encore 27 degrés.

