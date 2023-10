Québec, Ville en Rose, de retour pour une 13ème année

Innovante au quotidien, l’équipe de la Fondation du CHU de Québec travaille sans relâche depuis plus de 12 ans pour soutenir le Centre des maladies du sein (CMS) avec le mouvement philanthropique Québec ville en rose. C’est ainsi que nombre d’entreprises et de monuments de la ville de Québec arborent fièrement le rose en octobre.

Au-delà du symbole, ce mouvement de solidarité a un impact concret sur la santé des gens d’ici. À ce jour, il a en effet permis à la Fondation du CHU de Québec de verser plus de 3 000 000 $ au CMS. Une somme non négligeable, compte tenu des besoins criants du CMS, qui traite annuellement 20 % de la clientèle du Québec et qui reçoit pas moins de 30 000 visites par année.

Le nombre de personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer du sein est malheureusement en augmentation constante, à raison de 2 % annuellement. Parmi les causes : la croissance et le vieillissement de la population. Mais grâce aux progrès de la médecine et à la mise au point d’appareils plus performants, 80 % des cancers diagnostiqués peuvent dorénavant être traités hâtivement, être contrôlés et même guéris.

La Fondation du CHU de Québec a notamment soutenu des acquisitions qui font toute la différence :

appareil d’imagerie médicale mobile pour le bloc opératoire ;

appareil de tomosynthèse (mammographie 3D) ;

appareil de localisation pour effectuer la biopsie, la tomobiopsie ;

rehaussement du mammographe Pristina GE, permettant la biopsie mammaire sous angiomammographie.

Ensemble, nous soutenons toutes ces femmes et tous ces hommes qui se battent sans relâche contre la maladie.

« Il est primordial d’appuyer la Fondation du CHU de Québec dans la réalisation de sa mission et de lutter, à ses côtés, contre le cancer du sein. C’est pourquoi j’ai accepté de renouveler mon mandat de président d’honneur de Québec ville en rose. Il m’importe de soutenir avec elle le travail de tous les instants des professionnels de la santé qui œuvrent au Centre des maladies du sein. Jour après jour, ces femmes et ces hommes assurent une présence humaine et réconfortante auprès des patientes et des patients, et les accompagnent à travers la maladie. »

William Trudel,

Président fondateur et chef de la direction de TRUDEL

Président d’honneur du mouvement Québec ville en rose

Le saviez-vous ?

Le Centre des maladies du sein de l’Hôpital du Saint-Sacrement du CHU de Québec–Université Laval est un établissement de référence et à vocation suprarégionale voué particulièrement aux soins aux personnes atteintes de cancer du sein. Il accueille 20 % de la clientèle du Québec, ce qui représente 30 000 visites annuellement. Chaque année, 1 200 personnes y reçoivent un diagnostic de cancer.