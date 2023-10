Robert Miller poursuivi par une femme dont il aurait abusé dès 14 ans

Une victime alléguée d’un milliardaire montréalais qui lui reproche d’avoir abusé d’elle pendant plus de dix ans à partir des années 2000 a intenté une poursuite de 11 millions$ entre autres contre lui et son entreprise.

Robert Miller, qui fut jusqu’à tout récemment président de l’entreprise Future Electronics, aurait eu sous son emprise la victime dès l’âge de 14 ans, «dans le cadre d’un système planifié d’exploitation sexuelles de jeunes filles mineures ou récemment majeures», peut-on lire dans la poursuite déposée mardi à la Cour supérieure du Québec.

Celle-ci soutient que la victime croyait avoir postulé pour un emploi de réceptionniste en 2004 dans un salon de massage qui attirait en fait «un certain type de client, dont Robert Miller faisait partie», mais qu’elle est finalement devenue masseuse à la demande des propriétaires,

Les trois propriétaires du salon, le «Angel Spa» on depuis été arrêtés en 2013 et accusés d’avoir exploité un réseau de trafic humain et de prostitution.

M. Miller, qui se faisait masser par la jeune fille, a graduellement resserré son étau sur elle, en commençant par lui offrir des enveloppes de montants considérables, comme 500$, puis en lui demandant des services à caractère sexuel.

Encore au secondaire

Attirée par l’appât du grain, l’adolescente «facilement impressionnable» aurait ensuite accepté de tenir les séances à la résidence de Westmount de M. Miller. À 15 ans, elle aurait eu une relation sexuelle complète avec lui, selon ce qu’allègue la poursuite.

La victime alléguée, dont l'identité est protégée par la cour, assure qu’elle lui avait pourtant bien dit qu’elle fréquentait l’école secondaire.

Les rencontres auraient été par la suite déplacées vers une maison de la rue Olivier, à Westmount, qui était détenue par une entreprise à numéro liée à Robert Miller selon la poursuite.

La requête affirme enfin que la victime a été sous l’emprise de M. Miller pendant plus de dix ans.

La poursuite réclame 9 millions à Robert Miller en dommages punitifs, en plus de 1,6 million à Future Électronique inc. et 800 000$ à un certain Sam Joseph Abrams, un employé de l’entreprise qui aurait facilité les rencontres de jeunes filles avec M. Miller.

M. Miller était un homme d’affaires peu connu du public, bien que milliardaire, jusqu’à ce qu’un reportage de l’émission Enquête de Radio-Canada lève le voile en février dernier sur un système qu’il aurait opéré pendant plus de 20 ans pour assouvir ses plus bas instincts avec dans plusieurs cas de jeunes mineures.

Depuis, trois femmes poursuivent l'homme d'affaires individuellement et une demande d'action collective, représentant une trentaine de victimes alléguées, a été déposée au Palais de Justice de Montréal.

-Avec Yves Poirier, TVA Nouvelles