Temps doux et sec: les Québécois ont profité du soleil en septembre

Après un été nuageux et pluvieux, les Québécois ont eu la chance de profiter d’un mois de septembre doux et sec, si bien que plusieurs régions de la province se sont retrouvées à deux doigts d’atteindre leur record mensuel.

Avec des températures dépassant la normale saisonnière de 2 à 4 °C pratiquement partout au Québec, le mois de septembre a été marqué par la chaleur, surtout au début du mois alors que des températures « très supérieures à la normale » ont été enregistrées.

« À la fin du mois, Montréal et de Québec se [sont retrouvés] respectivement au 4e et au 2e rang des mois de septembre les plus chauds depuis 1943. L’anomalie de température atteint près de +3 °C dans ces régions », selon le sommaire météorologique d’Environnement Canada.

Du côté de la Côte-Nord, le scénario a été similaire. Avec une température moyenne de 12,9 °C, la ville de Sept-Îles a connu son deuxième mois de septembre le plus chaud. « Cette station a enregistré 6 fois plus de journées avec une température au-delà de 20°C que normalement », indique l’agence fédérale.

La sécheresse était au rendez-vous dans plusieurs régions du Québec, sauf à l’ouest et à l’est de la province, où les précipitations totales se sont rapprochées des normales. « Notons que Montréal a connu des conditions particulièrement sèches au cours du mois, alors que Gaspé a enregistré plus de pluie que la normale », a ajouté Environnement Canada.

L’arrivée de l’automne en octobre ?

Le soleil et la chaleur n’ont pas dit leur dernier mot, puisque la tendance du mois de septembre continue en cette première semaine d’octobre, avant de faire place au temps plus frais.

« La pluie (beaucoup de pluie attendue par endroits) marquera la transition entre le temps à saveur estivale et le retour aux températures automnales », peut-on lire dans le sommaire météorologique émis mardi.

Les Québécois auront toutefois droit à « quelques soubresauts de temps doux » pendant la deuxième moitié du mois.