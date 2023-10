Tête de C-3PO et fouet d’Indiana Jones: des souvenirs de film mis à l’enchère

Des accessoires, des costumes, des scripts annotés et d’autres souvenirs de films connus allant de «Star Wars» à «James Bond» en passant par «Indiana Jones» et «The Shining» seront mis à l’enchère pour les cinéphiles qui souhaiteraient mettre la main sur une pièce de collection.

Parmi les items qui seront vendus aux plus offrants en novembre prochain, la tête du fameux droïde doré C-3PO de la franchise Star Wars, interprété par l’acteur Anthony Daniels, figurera en tête de liste, et pourrait bien se vendre entre 575 000 et 1,15 millions $ US, selon ce qu’a indiqué «Forbes» lundi.

«J'espère que les pièces iront entre de bonnes mains. J'espère que cela pourra faire plaisir aux fans et aux collectionneurs de Star Wars du monde entier et leur donner une chance de posséder un morceau de l'objet réel», a indiqué l’acteur de 77 ans par communiqué, se disant «ravi» que sa collection ait été prise en charge par l’antiquaire Propstore spécialisé en films, selon le média américain.

Fouet d’Indiana Jones, scénario de tournage de «The Shining» annoté à la main par Stanley Kubrick, costume d’arène de Joaquin Phoenix dans «Gladiator», bouclier de «Capitaine America»: au total, près de 1800 items et souvenirs provenant de plus de 580 films et séries télévisées seront mis en vente.

D’autres items de la franchise Star Wars, dont une paire de doigts du droïde, vendue entre 6000 et 12 000 $ US, une boîte de céréales C-3PO non ouverte qui pourrait rapporter entre 495 et 990 $ US et une page manuscrite du discours du robot dans le village Ewok, entre 1800 et 3600 $ US, pourront également être acquis.

Le catalogue officiel sera ouvert dès le 10 octobre prochain, tandis que l’enchère sera ouverte du 9 au 12 novembre, et se tiendra en ligne, par téléphone et en personne, à Londres.