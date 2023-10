Un ex-directeur de la GRC accusé d’espionnage plaide non coupable

Un ancien haut responsable de la GRC, accusé d’avoir volé et partagé des documents hautement confidentiels, a plaidé non coupable à l’ouverture de son procès mardi à Ottawa.

• À lire aussi : Une présumée taupe de la GRC au banc des accusés

• À lire aussi : Blanchiment d’argent russe : enquête mystérieusement fermée à la GRC

Cameron Ortis était directeur général du Centre national de coordination du renseignement de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) jusqu’à son arrestation en septembre 2020.

À ce titre, il avait accès à des informations sensibles provenant du Canada et de la puissante alliance de renseignement Five Eyes à laquelle le Canada appartient avec l’Australie, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande.

Selon Jon Doody, son avocat, il a plaidé non coupable des chefs d’accusation retenus contre lui, soit de partage de matériel hautement confidentiel, d’abus de confiance et d’utilisation non autorisée d’un ordinateur.

Portant un costume bleu marine, Cameron Ortis, 51 ans, est arrivé au tribunal un bracelet électronique à la cheville, selon les images diffusées par les médias locaux.

« Il est prêt à comparaître », a déclaré Jon Doody à l’AFP, précisant que son client avait l’intention de témoigner pour sa propre défense.

« Il veut que le jury et le public entendent sa version des faits. Et nous sommes convaincus que lorsque le jury l’entendra, il sera acquitté », a assuré l’avocat.

Dans ses propos introductifs, la procureure Judy Kliewer a pour sa part déclaré qu’il n’y avait « pas grand-chose à contester » dans ce procès, l’accusation et la défense s’étant entendues sur les faits.

« La question semble être de savoir si ce que [M. Ortis] a fait était autorisé », a-t-elle ajouté.

« Tenu au secret »

Bien que de nombreux détails de l’affaire ne puissent être divulgués pour des raisons de sécurité nationale, Mme Kliewer en a exposé les grandes lignes.

Selon elle, Cameron Ortis dirigeait une petite équipe d’analystes de la GRC qui bénéficiaient d’un « accès pratiquement illimité » aux renseignements canadiens et à ceux des Five Eyes, afin de faciliter les enquêtes criminelles nationales.

Lui et son équipe « pouvaient examiner n’importe quelle enquête en cours à n’importe quel moment », a-t-elle précisé, avant de l’accuser d’avoir communiqué des informations sur des opérations spéciales à quatre personnes par le biais de courriels anonymes chiffrés trouvés sur son ordinateur.

L’accusé leur aurait même demandé 20 000 dollars canadiens (14 000 euros) en échange de documents supplémentaires malgré le fait qu’il soit « tenu au secret en tout temps », a pointé la procureure.

L’arrestation de M. Ortis, qui était employé par la GRC depuis 2007, était liée à une importante affaire de corruption présumée impliquant de hauts responsables russes.

Les autorités ont été alertées de ses crimes présumés dans le cadre d’une enquête distincte sur une entreprise de la province de Colombie-Britannique (ouest) qui fournissait des téléphones mobiles cryptés aux trafiquants de drogue et aux blanchisseurs d’argent du monde entier.

Le FBI a notamment découvert des courriels de Cameron Ortis sur l’ordinateur portable de son fondateur.

Il s’agit seulement de la deuxième inculpation en vertu de la loi canadienne sur la sécurité de l’information des deux dernières décennies, la première datant de 2012 lorsqu’un officier de la marine canadienne a plaidé coupable d’avoir vendu des secrets à la Russie.

Le procès devrait durer près de deux mois.