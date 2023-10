Roy, Farrell, Mailloux, Kidney: un Rocket jeune et excitant

Les matchs du Rocket de Laval promettent d’être excitants avec une belle liste d’espoirs dans le club-école du Canadien.

De ce nombre, il y en a qu’on peut-être un peu plus hâte de voir que les autres. Il y a évidemment Joshua Roy, mais aussi Sean Farrell, ailier gauche doué qui a brillé dans la NCAA.

Le nom de Logan Mailloux s’est ajouté à la liste des espoirs qui vont se développer à Laval et qui compte aussi Riley Kidney, et peut-être aussi Filip Mesar, quoique son cas soit un brin plus complexe, mais nous y reviendrons.

«Ce sont des jeunes qui sont en apprentissages qui en ont beaucoup à apprendre, ils sont tous dans le même bateau», a commenté l’entraîneur-chef Jean-François Houle mardi midi.

«Ils doivent devenir professionnels jour après jour, ils doivent avoir la routine d’un professionnel, ils n’ont peut-être pas joué autant de matchs. Soixante-dix matchs dans la Ligue américaine, c’est beaucoup avec des hommes alors on y va au jour le jour avec chaque joueur.»

Grand pas

Sean Farrell a disputé six matchs avec le Canadien à la fin de la saison dernière, mais il a encore tout à apprendre après deux saisons avec le Crimson de l’Université Harvard où il a récolté 81 points en 58 matchs lors de ces deux saisons.

«Il a joué 35 matchs l’an, il arrive de la NCAA où le jeu est différent de chez les professionnels, mais c’est un jeune qui est très, très intelligent, a insisté Houle. Son QI hockey est très haut et je pense qu’il peut être un bon fabricant de jeu à notre niveau.»

Le principal intéressé a eu la chance de jouer contre des adultes lors des Jeux olympiques de Pékin et du dernier Championnat du monde où il a porté les couleurs des États-Unis.

«Le jeu des Européens est différent, mais l’essentiel est d’apprendre à jouer contre des hommes, des gars qui sont plus gros et plus rapides, et ça m’a aidé.

«Mon sens du hockey a toujours ma force, il faut que je trouve des façons de l’utiliser à mon avantage, je dois exécuter plus rapidement quand je suis en possession de la rondelle.»

Photo Martin Chevalier

La machine à points

Le Néo-Écossais Riley Kidney, choix de deuxième ronde en 2021, a un profil intéressant.

Le joueur de centre a récolté 110 points la saison dernière, dont 65 en 29 matchs après avoir été changé du Titan d’Acadie-Bathurts aux Olympiques de Gatineau. La saison précédente, il avait amassé 100 points à Bathurst. Il sait exactement ce qu’il doit faire pour se retrouver au Centrel Bell.

«Le plus gros ajustement, et de loin, c’est la rapidité d’exécution, il faut que tu fasses les jeux beaucoup plus vite, je ne peux pas garder la rondelle aussi longtemps que dans la LHJMQ.

«Ils m’ont dit que je dois grossir, être plus fort et être plus rapide, des aspects sur lesquels je travaille depuis quelques étés. Cet été, j’ai pris près de 10 livres, mais ça prend du temps.»

Thierry Laforce / Agence QMI

L’énigme

Reste maintenant le cas de Filip Mesar, un ailier droit slovaque de 19 ans choisi en fin de première ronde en 2022. Celui-ci peut jouer dans la Ligue américaine à 19 ans puisqu’il a été repêché alors qu’il jouait en Europe. Il peut aussi retourner avec les Rangers de Kitchener de la Ligue de l’Ontario avec qui il a amassé 51 points en 52 matchs l’an passé.

«Lors des matchs du tournoi de recrue, je l’ai trouvé moyen, mais plus le camp avançait meilleur il était, a avoué Jean-François Houle. Cette semaine, on va voir ce qu’il peut faire dans la Ligue américaine.

«J’aime sa vitesse, j’aime son sens du jeu. Pour moi, c’est plus défensivement qu’il doit être meilleur. Il a une bonne attitude, il veut jouer dans la Ligue américaine et il veut prouver à tout le monde qu’il peut jouer dans ce circuit.»

