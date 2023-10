Victoire du PQ dans Jean-Talon: les électeurs voulaient du changement, selon Paradis

Le nouveau député élu dans Jean-Talon, Pascal Paradis, croit que le choix des électeurs signifie une volonté de voir du changement.

Le député péquiste, qui se dit «au travail» quelques heures après avoir obtenu 44% des voix aux partielles de lundi dans la circonscription de Jean-Talon, raconte que les électeurs rencontrés en campagne voulaient une nouvelle voix pour les représenter.

«Les gens disaient "vous faites du bon travail, on aime ce que vous faites au PQ", a-t-il fait savoir à l’émission de Mario Dumont sur les ondes de LCN.

«On prend le message qu’on a reçu, cette bouffée d’énergie. On reste modeste. On reste humble. Je l’ai dit hier aux gens dans notre fête d’élection. On est au boulot. On a un quatrième député de plus. L’effet sur le droit de parole, on a amélioré notre capacité d’action.»

Selon Paradis, la victoire péquiste est le fruit d'un travail d'équipe soutenu : 728 bénévoles ont participé à la campagne selon ses dires.

«La vibration sur le terrain était bonne. Quand les gens t’accueillent avec le sourire et qu’ils ont le goût de te parler... ils nous ont dit qu’ils étaient très sollicités pendant la campagne.»

