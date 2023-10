Voici combien vaut Michael Jordan

La légende du basketball Michael Jordan a touché une petite fortune en vendant les Hornets de Charlotte et a effectué son entrée dans le top 400 des Américains les plus riches.

Mardi, le magazine «Forbes» a publié son palmarès et l’homme de 60 ans vaut 3 milliards $. Il occupe le 379e rang du top 400 chez les Américains et le 990e rang du top 1000 des personnes les plus riches de la planète.

La fortune de Jordan peut se diviser en trois sources de revenus : son salaire de basketteur (90 millions $), ses commandites (2,4 milliards $) et la somme reçue pour la vente de ses actions des Hornets.

Il faut également s’attendre à ce que Jordan ne fasse que monter dans le palmarès de «Forbes» dans les prochaines années, puisqu’il reçoit encore une part des profits sur la vente de plusieurs chaussures Nike. L’an dernier, la compagnie a versé 260 millions $ en redevances à l’ancienne vedette des Bulls de Chicago.