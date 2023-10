3e lien autoroutier: «plus personne n’y croit» dans la population

Qu’elle soit contente ou déçue que le gouvernement du Québec ait déterré le projet de troisième lien autoroutier, la population de la grande région de Québec s’entend sur une chose : elle doute fortement que la traverse interrives, que ce soit un pont ou un tunnel, voie le jour. Le Journal est allé à la rencontre d'usagers de la route mercredi et voici ce qu'ils avaient à dire.

« C’est de la poudre aux yeux. La CAQ a mangé un bon coup en perdant ses élections [dans Jean-Talon] puis là ils veulent nous faire avaler qu’ils vont ramener le troisième lien. J’y crois pas pantoute, même si on en a besoin. »

- Patrice Gagnon, un camionneur de Lévis

« Je veux plus rien savoir de ça! Ils l’avaient enterré leur projet du 20e siècle, à cause des études. Tout d’un coup, c’est le tramway qu’on est plus sûr de faire et on ramène le troisième lien? Méchante gang de girouettes! »

- Natasha Pageau, une automobiliste de Québec

« Si y arrive de quoi avec le pont Pierre-Laporte, c’est sûr que nous autres on va être mal pris. Pour nous autres, ce serait vraiment important d’avoir un autre lien sûr. Je peux traverser le pont dix fois par jour donc c’est certain que je suis pour le projet. Je sais pas si ça va se faire par contre... »

- Samuel Couture, un camionneur de Québec, employé chez Transport Caron

« J’ai trouvé ça fou que M. Legault ramène ça sur le tapis après avoir perdu Jean-Talon. Ça montre que son gouvernement est surtout là pour se faire réélire et je pense pas qu’ils vont aller au bout de leur affaire. »

- Nancy Jalbert, une automobiliste de Lévis

« C’est une bonne nouvelle qu’ils ramènent ça sur la table, parce que c’est un projet qui est nécessaire. Le timing de M. Legault est assez douteux par exemple et j’ai pas l’impression qu’ils vont aller jusqu’au bout. »

- Un conducteur de Taxi-Coop, à Québec

« Nous autres on a voté pour la CAQ, pour le troisième lien. Ils ont attendu d’être élus pour mettre ça aux poubelles. C’est vraiment pas correct et on ne peut plus faire confiance à leurs belles promesses. »

- Une résidente de Sainte-Claire, dans Bellechasse