JOBIN, Marcelle



Le 23 septembre 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Marcelle Jobin, conjointe de monsieur Gaëtan Goulet.Elle laisse dans le deuil sa fille Michèle (Richard Caumartin) et son fils feu Pierre (Diane Dubois), ses petites-filles Chloé et Janie, ses arrière-petits-enfants, le père de ses enfants feu Jean-Louis Mathieu, sa soeur Pierrette, ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 8 octobre 2023 de 14h à 17h au Mausolée Saint-Martin, édifice situé à l'arrière du complexe :Une cérémonie à la mémoire de Marcelle aura lieu à 16h30 au même endroit.Sincères remerciements au personnel de la Cité de la Santé ainsi qu'au CHSLD St-Judes pour les bons soins prodigués.